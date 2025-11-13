H Ελένη Ράντου γιόρτασε τα γενέθλιά της με 3 τούρτες – Η έκπληξη του Βασίλη Παπακωνσταντίνου

Η αγαπημένη ηθοποιός πέρασε μια μέρα γεμάτη αγάπη, ευχές και όμορφες στιγμές δίπλα στους δικούς της ανθρώπους

Μια ξεχωριστή μέρα ήταν η χθεσινή για την Ελένη Ράντου, καθώς η αγαπημένη ηθοποιός γιόρτασε τα γενέθλιά της. Η ίδια δέχτηκε αμέτρητες ευχές από φίλους και συνεργάτες, ενώ τα αγαπημένα της πρόσωπα φρόντισαν να κάνουν την ημέρα της ακόμα πιο ιδιαίτερη, με μια μικρή αλλά συγκινητική έκπληξη.

Μαζί με τον σύζυγό της, Βασίλη Παπακωνσταντίνου, η Ελένη έσβησε τρεις τούρτες γενεθλίων, που της είχαν ετοιμάσει οι φίλοι της, γελώντας και απολαμβάνοντας τη χαρούμενη ατμόσφαιρα της βραδιάς.

Διάβασε επίσης: Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη απαντά στα σχόλια για το πρόσωπό της: «Στο GNTM ήμουν 49 κιλά, 20 χρονών»

Το βράδυ της Τετάρτης, 12 Νοεμβρίου, η ηθοποιός μοιράστηκε μια φωτογραφία από το πάρτι της στα social media, συνοδεύοντάς τη με τη φράση: «Τα πιο ωραία να είναι πάντα μπροστά».

Μια ευχή που ταίριαζε απόλυτα στη θετική της ενέργεια και στη στάση ζωής της.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Ελένη Ράντου και ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου είναι ζευγάρι για περισσότερα από 30 χρόνια και έχουν αποκτήσει μία κόρη, τη Μαρία Παπακωνσταντίνου, που σήμερα είναι 29 ετών.

Διάβασε επίσης: Ανανεωμένη και με διαφορετικό μαλλί εμφανίστηκε η Κατερίνα Καινούργιου στην έναρξη της εκπομπής της

Δες κι αυτό…