Οι 5 φράσεις που πρέπει να βγάλεις από το λεξιλόγιό σου πριν από μία συνέντευξη

Πριν από την επόμενη συνέντευξή σου δες ποιους χαρακτηρισμούς και φράσεις είναι καλύτερο να αποφύγεις όταν παρουσιάζεις την εμπειρία και τις δεξιότητές σου

Με μια ματιά Απόφυγε φράσεις όπως "είμαι τελειομανής" και δώσε συγκεκριμένα παραδείγματα.

Αντί να λες "είμαι εργατικός", δείξε το μέσω εμπειριών και projects.

Μην ισχυρίζεσαι "δεν έχω αδυναμίες", αλλά μίλα για σημεία προς βελτίωση.

Αντί για "μπορώ να κάνω τα πάντα", εστίασε σε τομείς εμπειρίας και μάθησης. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια συνέντευξη για δουλειά ή ένα interview για μεταπτυχιακό μπορεί να σε αγχώσει αρκετά, ειδικά όταν ξέρεις ότι έχεις λίγα λεπτά για να παρουσιάσεις τον εαυτό σου όσο καλύτερα γίνεται. Εκείνη τη στιγμή είναι πολύ εύκολο να καταφύγεις σε φράσεις που ακούγονται «ασφαλείς», αλλά τελικά δεν σε βοηθούν να δείξεις τις πραγματικές σου δυνατότητες. Μερικές φορές, μάλιστα, μια λέξη ή ένα επίθετο αρκεί για να δώσει λάθος εικόνα.

Το ζητούμενο δεν είναι να παρουσιάσεις μια τέλεια εκδοχή του εαυτού σου ούτε να απαντάς σαν να έχεις αποστηθίσει ένα εγχειρίδιο συνεντεύξεων. Είτε απέναντί σου βρίσκεται ένας recruiter είτε μια επιτροπή μεταπτυχιακού, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να μιλήσεις συγκεκριμένα για τις εμπειρίες, τις δεξιότητες και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεις διαφορετικές καταστάσεις.

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Υπάρχουν, λοιπόν, κάποιες πολύ συνηθισμένες φράσεις και χαρακτηρισμοί που καλό είναι να αφήσεις στην άκρη. Όχι επειδή είναι «απαγορευμένες» με την κυριολεκτική έννοια, αλλά επειδή συνήθως είναι τόσο γενικοί που δεν λένε ουσιαστικά τίποτα για εσένα.

1. «Είμαι τελειομανής»

Πρόκειται ίσως για ένα από τα πιο κλασικά χαρακτηριστικά που ακούμε σε συνεντεύξεις. Το πρόβλημα είναι ότι έχει χρησιμοποιηθεί τόσο πολύ, ώστε πλέον δύσκολα προσθέτει κάτι στην απάντησή σου.

Αν θέλεις να δείξεις ότι προσέχεις τη λεπτομέρεια, προτίμησε να μιλήσεις για μια πραγματική κατάσταση. Για παράδειγμα, μπορείς να εξηγήσεις πώς οργανώνεις μια εργασία, πώς ελέγχεις τη δουλειά σου πριν την παραδώσεις ή πώς φροντίζεις να διορθώνεις τα λάθη σου. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από ένα γενικό «είμαι τελειομανής».

2. «Είμαι πολύ εργατικός»

Το ίδιο ισχύει και για χαρακτηρισμούς όπως «εργατικός», «φιλόδοξος» ή «υπεύθυνος». Δεν είναι αρνητικές λέξεις, απλώς από μόνες τους δεν αποδεικνύουν κάτι. Αντί να πεις ότι δουλεύεις σκληρά, δείξε το μέσα από μια εμπειρία.

Μίλησε για ένα project που ολοκλήρωσες μέσα σε συγκεκριμένο deadline, μια απαιτητική εργασία που ανέλαβες ή μια περίοδο κατά την οποία χρειάστηκε να διαχειριστείς πολλές υποχρεώσεις ταυτόχρονα. Η διαφορά βρίσκεται στο «το λέω» και στο «το αποδεικνύω».

3. «Δεν έχω αδυναμίες»

Η συγκεκριμένη απάντηση μπορεί να μοιάζει με προσπάθεια να παρουσιάσεις αυτοπεποίθηση, όμως συνήθως αφήνει ελάχιστο χώρο για ουσιαστική συζήτηση. Κανείς δεν περιμένει ότι θα είσαι τέλειος σε όλα. Αν σε ρωτήσουν για ένα σημείο που θέλεις να βελτιώσεις, μπορείς να αναφέρεις κάτι πραγματικό και να εξηγήσεις τι κάνεις για να το διαχειριστείς.

Για παράδειγμα, αν δυσκολεύεσαι να μιλήσεις μπροστά σε μεγάλο κοινό, μπορείς να αναφέρεις ότι εξασκείσαι μέσα από παρουσιάσεις ή συμμετοχή σε ομαδικές εργασίες. Έτσι δεν μένεις στην αδυναμία, αλλά δείχνεις αυτογνωσία και διάθεση εξέλιξης.

4. «Μπορώ να κάνω τα πάντα»

Η υπερβολική αυτοπεποίθηση μπορεί να λειτουργήσει αντίστροφα. Όταν παρουσιάζεις τον εαυτό σου ως άνθρωπο που μπορεί να αναλάβει τα πάντα και δεν δυσκολεύεται ποτέ, η απάντηση μπορεί να χάσει την αξιοπιστία της. Πιο αποτελεσματικό είναι να εξηγήσεις σε ποιους τομείς έχεις εμπειρία, ποιες δεξιότητες έχεις αναπτύξει και σε τι θέλεις να εξελιχθείς.

Ειδικά σε μια συνέντευξη για μεταπτυχιακό, είναι απολύτως φυσιολογικό να δείξεις ότι υπάρχουν πράγματα που θέλεις να μάθεις. Το «δεν τα ξέρω όλα, αλλά μαθαίνω γρήγορα» μπορεί να πει πολύ περισσότερα για τη στάση σου από μια γενική δήλωση ότι είσαι καλός σε όλα.

5. «Δεν έχω εμπειρία»

Αυτή είναι μία από τις φράσεις που μπορεί να σε κάνει να υποτιμήσεις τον εαυτό σου χωρίς λόγο. Ακόμη κι αν δεν έχεις προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα, πιθανότατα έχεις κάνει πράγματα που μπορούν να δείξουν σχετικές δεξιότητες.

Μια πανεπιστημιακή εργασία, ένα προσωπικό project, η συμμετοχή σε μια φοιτητική ομάδα, η πρακτική άσκηση ή ακόμη και η οργάνωση ενός event μπορούν να αποτελέσουν παραδείγματα που δείχνουν πώς δουλεύεις. Αντί για ένα ξερό «δεν έχω εμπειρία», μπορείς να εξηγήσεις τι έχεις κάνει μέχρι σήμερα και τι θέλεις να μάθεις από την επόμενη ευκαιρία.

Το βασικό trick για μια καλύτερη απάντηση

Δεν χρειάζεται να απομνημονεύσεις «σωστές» και «λάθος» λέξεις πριν από μια συνέντευξη. Το πιο χρήσιμο είναι να έχεις στο μυαλό σου μερικά πραγματικά παραδείγματα από τις σπουδές, τη δουλειά ή τα προσωπικά σου projects. Κάθε φορά που σκέφτεσαι να χρησιμοποιήσεις ένα γενικό επίθετο για να περιγράψεις τον εαυτό σου, κάνε στον εαυτό σου μία απλή ερώτηση: «Μπορώ να το αποδείξω με ένα παράδειγμα;»

Αν η απάντηση είναι ναι, τότε έχεις ήδη μια πολύ πιο δυνατή ιστορία να πεις. Και τελικά, αυτό είναι που μπορεί να κάνει μια συνέντευξη να ξεχωρίσει, όχι το να βρεις την πιο εντυπωσιακή λέξη για τον εαυτό σου, αλλά το να δείξεις μέσα από όσα έχεις κάνει ποιος πραγματικά είσαι.

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