Life 11.10.2026

Οι 5 φράσεις που πρέπει να βγάλεις από το λεξιλόγιό σου πριν από μία συνέντευξη

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Πριν από την επόμενη συνέντευξή σου δες ποιους χαρακτηρισμούς και φράσεις είναι καλύτερο να αποφύγεις όταν παρουσιάζεις την εμπειρία και τις δεξιότητές σου
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Απόφυγε φράσεις όπως "είμαι τελειομανής" και δώσε συγκεκριμένα παραδείγματα.
  • Αντί να λες "είμαι εργατικός", δείξε το μέσω εμπειριών και projects.
  • Μην ισχυρίζεσαι "δεν έχω αδυναμίες", αλλά μίλα για σημεία προς βελτίωση.
  • Αντί για "μπορώ να κάνω τα πάντα", εστίασε σε τομείς εμπειρίας και μάθησης.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια συνέντευξη για δουλειά ή ένα interview για μεταπτυχιακό μπορεί να σε αγχώσει αρκετά, ειδικά όταν ξέρεις ότι έχεις λίγα λεπτά για να παρουσιάσεις τον εαυτό σου όσο καλύτερα γίνεται. Εκείνη τη στιγμή είναι πολύ εύκολο να καταφύγεις σε φράσεις που ακούγονται «ασφαλείς», αλλά τελικά δεν σε βοηθούν να δείξεις τις πραγματικές σου δυνατότητες. Μερικές φορές, μάλιστα, μια λέξη ή ένα επίθετο αρκεί για να δώσει λάθος εικόνα.

Άτομο σε επαγγελματική συνέντευξη που προσέχει τη γλώσσα του σώματος και τις κινήσεις του.
pexels.com

Το ζητούμενο δεν είναι να παρουσιάσεις μια τέλεια εκδοχή του εαυτού σου ούτε να απαντάς σαν να έχεις αποστηθίσει ένα εγχειρίδιο συνεντεύξεων. Είτε απέναντί σου βρίσκεται ένας recruiter είτε μια επιτροπή μεταπτυχιακού, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να μιλήσεις συγκεκριμένα για τις εμπειρίες, τις δεξιότητες και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεις διαφορετικές καταστάσεις.

Διάβασε επίσης: Η Κυριακή κρατά το μυστικό για καλύτερο ύπνο – Αυτές οι 4 συνήθειες κάνουν τη διαφορά

Υπάρχουν, λοιπόν, κάποιες πολύ συνηθισμένες φράσεις και χαρακτηρισμοί που καλό είναι να αφήσεις στην άκρη. Όχι επειδή είναι «απαγορευμένες» με την κυριολεκτική έννοια, αλλά επειδή συνήθως είναι τόσο γενικοί που δεν λένε ουσιαστικά τίποτα για εσένα.

Κούπα καφέ σε γραφείο κατά τη διάρκεια συνέντευξης για δουλειά.
pexels.com

1. «Είμαι τελειομανής»

Πρόκειται ίσως για ένα από τα πιο κλασικά χαρακτηριστικά που ακούμε σε συνεντεύξεις. Το πρόβλημα είναι ότι έχει χρησιμοποιηθεί τόσο πολύ, ώστε πλέον δύσκολα προσθέτει κάτι στην απάντησή σου.

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που δεν πρέπει ποτέ να πεις σε συνέντευξη για δουλειά
Pinterest.com

Αν θέλεις να δείξεις ότι προσέχεις τη λεπτομέρεια, προτίμησε να μιλήσεις για μια πραγματική κατάσταση. Για παράδειγμα, μπορείς να εξηγήσεις πώς οργανώνεις μια εργασία, πώς ελέγχεις τη δουλειά σου πριν την παραδώσεις ή πώς φροντίζεις να διορθώνεις τα λάθη σου. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από ένα γενικό «είμαι τελειομανής».

2. «Είμαι πολύ εργατικός»

Το ίδιο ισχύει και για χαρακτηρισμούς όπως «εργατικός», «φιλόδοξος» ή «υπεύθυνος». Δεν είναι αρνητικές λέξεις, απλώς από μόνες τους δεν αποδεικνύουν κάτι. Αντί να πεις ότι δουλεύεις σκληρά, δείξε το μέσα από μια εμπειρία.

Pexels
Pexels

Μίλησε για ένα project που ολοκλήρωσες μέσα σε συγκεκριμένο deadline, μια απαιτητική εργασία που ανέλαβες ή μια περίοδο κατά την οποία χρειάστηκε να διαχειριστείς πολλές υποχρεώσεις ταυτόχρονα. Η διαφορά βρίσκεται στο «το λέω» και στο «το αποδεικνύω».

3. «Δεν έχω αδυναμίες»

Η συγκεκριμένη απάντηση μπορεί να μοιάζει με προσπάθεια να παρουσιάσεις αυτοπεποίθηση, όμως συνήθως αφήνει ελάχιστο χώρο για ουσιαστική συζήτηση. Κανείς δεν περιμένει ότι θα είσαι τέλειος σε όλα. Αν σε ρωτήσουν για ένα σημείο που θέλεις να βελτιώσεις, μπορείς να αναφέρεις κάτι πραγματικό και να εξηγήσεις τι κάνεις για να το διαχειριστείς.

Pexels
Pexels

Για παράδειγμα, αν δυσκολεύεσαι να μιλήσεις μπροστά σε μεγάλο κοινό, μπορείς να αναφέρεις ότι εξασκείσαι μέσα από παρουσιάσεις ή συμμετοχή σε ομαδικές εργασίες. Έτσι δεν μένεις στην αδυναμία, αλλά δείχνεις αυτογνωσία και διάθεση εξέλιξης.

4. «Μπορώ να κάνω τα πάντα»

Η υπερβολική αυτοπεποίθηση μπορεί να λειτουργήσει αντίστροφα. Όταν παρουσιάζεις τον εαυτό σου ως άνθρωπο που μπορεί να αναλάβει τα πάντα και δεν δυσκολεύεται ποτέ, η απάντηση μπορεί να χάσει την αξιοπιστία της. Πιο αποτελεσματικό είναι να εξηγήσεις σε ποιους τομείς έχεις εμπειρία, ποιες δεξιότητες έχεις αναπτύξει και σε τι θέλεις να εξελιχθείς.

Pexels
Pexels

Ειδικά σε μια συνέντευξη για μεταπτυχιακό, είναι απολύτως φυσιολογικό να δείξεις ότι υπάρχουν πράγματα που θέλεις να μάθεις. Το «δεν τα ξέρω όλα, αλλά μαθαίνω γρήγορα» μπορεί να πει πολύ περισσότερα για τη στάση σου από μια γενική δήλωση ότι είσαι καλός σε όλα.

5. «Δεν έχω εμπειρία»

Αυτή είναι μία από τις φράσεις που μπορεί να σε κάνει να υποτιμήσεις τον εαυτό σου χωρίς λόγο. Ακόμη κι αν δεν έχεις προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στον συγκεκριμένο τομέα, πιθανότατα έχεις κάνει πράγματα που μπορούν να δείξουν σχετικές δεξιότητες.

Pexels
Pexels

Μια πανεπιστημιακή εργασία, ένα προσωπικό project, η συμμετοχή σε μια φοιτητική ομάδα, η πρακτική άσκηση ή ακόμη και η οργάνωση ενός event μπορούν να αποτελέσουν παραδείγματα που δείχνουν πώς δουλεύεις. Αντί για ένα ξερό «δεν έχω εμπειρία», μπορείς να εξηγήσεις τι έχεις κάνει μέχρι σήμερα και τι θέλεις να μάθεις από την επόμενη ευκαιρία.

Το βασικό trick για μια καλύτερη απάντηση

Δεν χρειάζεται να απομνημονεύσεις «σωστές» και «λάθος» λέξεις πριν από μια συνέντευξη. Το πιο χρήσιμο είναι να έχεις στο μυαλό σου μερικά πραγματικά παραδείγματα από τις σπουδές, τη δουλειά ή τα προσωπικά σου projects. Κάθε φορά που σκέφτεσαι να χρησιμοποιήσεις ένα γενικό επίθετο για να περιγράψεις τον εαυτό σου, κάνε στον εαυτό σου μία απλή ερώτηση: «Μπορώ να το αποδείξω με ένα παράδειγμα;»

Unsplash
Unsplash

Αν η απάντηση είναι ναι, τότε έχεις ήδη μια πολύ πιο δυνατή ιστορία να πεις. Και τελικά, αυτό είναι που μπορεί να κάνει μια συνέντευξη να ξεχωρίσει, όχι το να βρεις την πιο εντυπωσιακή λέξη για τον εαυτό σου, αλλά το να δείξεις μέσα από όσα έχεις κάνει ποιος πραγματικά είσαι.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

Hacks συνέντευξη
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Room 101: Το «κόλπο» των designers που «μεγαλώνει» αμέσως έναν μικρό χώρο

Room 101: Το «κόλπο» των designers που «μεγαλώνει» αμέσως έναν μικρό χώρο

11.10.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Room 101: Το «κόλπο» των designers που «μεγαλώνει» αμέσως έναν μικρό χώρο
Life

Room 101: Το «κόλπο» των designers που «μεγαλώνει» αμέσως έναν μικρό χώρο

11.10.2026
5 λόγοι να βάλεις τη λεβάντα στην καθημερινότητά σου – Οι ιδιότητές της που ξεχωρίζουν
Life

5 λόγοι να βάλεις τη λεβάντα στην καθημερινότητά σου – Οι ιδιότητές της που ξεχωρίζουν

11.10.2026
Η τέλεια pizza night ξεκινά με την πιο εύκολη σπιτική ζύμη για πίτσα – Δες συνταγή
Food

Η τέλεια pizza night ξεκινά με την πιο εύκολη σπιτική ζύμη για πίτσα – Δες συνταγή

11.10.2026
Suede season: 5 outfits που αποδεικνύουν ότι είναι συνώνυμο του φθινοπώρου
Fashion

Suede season: 5 outfits που αποδεικνύουν ότι είναι συνώνυμο του φθινοπώρου

11.10.2026
Αυτό είναι το απροσδόκητο χρώμα που έρχεται να κατακτήσει το φθινοπωρινό μανικιούρ σου
Beauty

Αυτό είναι το απροσδόκητο χρώμα που έρχεται να κατακτήσει το φθινοπωρινό μανικιούρ σου

11.10.2026
Ο Akylas μοιράζεται με το Mad.gr το επιχειρηματικό πλάνο των ονείρων του
Life

Ο Akylas μοιράζεται με το Mad.gr το επιχειρηματικό πλάνο των ονείρων του

11.10.2026
Τι τύπος φίλου είσαι στην παρέα; Αυτό το quiz θα σε ξεμπροστιάσει
Life

Τι τύπος φίλου είσαι στην παρέα; Αυτό το quiz θα σε ξεμπροστιάσει

10.10.2026
The after class ritual: 7 μικρές συνήθειες που κάνουν τις καθημερινές σου πολύ πιο fun
Life

The after class ritual: 7 μικρές συνήθειες που κάνουν τις καθημερινές σου πολύ πιο fun

10.10.2026
Το κρυφό μυστικό των ειδικών για να επαναφέρεις ένα «νεκρό» φυτό
Life

Το κρυφό μυστικό των ειδικών για να επαναφέρεις ένα «νεκρό» φυτό

10.10.2026
Το fitness trend που επιστρέφει από τα παιδικά μας χρόνια και υπόσχεται δυνατή προπόνηση

Το fitness trend που επιστρέφει από τα παιδικά μας χρόνια και υπόσχεται δυνατή προπόνηση

Οι interior designers έχουν εμμονή με αυτά τα ανάγλυφα υφάσματα – Το cozy trend που αλλάζει τον χώρο σου

Οι interior designers έχουν εμμονή με αυτά τα ανάγλυφα υφάσματα – Το cozy trend που αλλάζει τον χώρο σου

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας στο MAD.gr: Τι κρύβουν οι έφηβοι πίσω από τη σιωπή τους

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας στο MAD.gr: Τι κρύβουν οι έφηβοι πίσω από τη σιωπή τους

Πώς να κάνεις το καλσόν τον πρωταγωνιστή των φθινοπωρινών σου outfits

Πώς να κάνεις το καλσόν τον πρωταγωνιστή των φθινοπωρινών σου outfits

Αν τα μαλλιά σου δείχνουν θαμπά, δώσε τους avocado oil – Το φυσικό boost που αξίζει να γνωρίσεις

Αν τα μαλλιά σου δείχνουν θαμπά, δώσε τους avocado oil – Το φυσικό boost που αξίζει να γνωρίσεις

Το πιο εύκολο high protein brownie γίνεται με γιαούρτι και θέλει μόλις 12 λεπτά

Το πιο εύκολο high protein brownie γίνεται με γιαούρτι και θέλει μόλις 12 λεπτά

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»: Την τελευταία λέξη θα την πει ο λαός – Δύσβατος ο δρόμος προς τις εκλογές για τη Νέα Δημοκρατία

«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»: Την τελευταία λέξη θα την πει ο λαός – Δύσβατος ο δρόμος προς τις εκλογές για τη Νέα Δημοκρατία

Καιρός: Άστατο σκηνικό την Κυριακή και έρχεται πανελλαδική κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά

Καιρός: Άστατο σκηνικό την Κυριακή και έρχεται πανελλαδική κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά

Ποιος κερδίζει από τη διόγκωση των τιμών ενέργειας;

Ποιος κερδίζει από τη διόγκωση των τιμών ενέργειας;