Room 101: Το «κόλπο» των designers που «μεγαλώνει» αμέσως έναν μικρό χώρο

Από τα έπιπλα μέχρι το πάτωμα, μικρές αλλαγές μπορούν να κάνουν έναν περιορισμένο χώρο να δείχνει πιο άνετος και οργανωμένος

Με μια ματιά Το κενό σε έναν μικρό χώρο είναι εξίσου σημαντικό με τα έπιπλα, αφήνοντας το μάτι να "αναπνεύσει".

Μην προσπαθείς να γεμίσεις κάθε γωνιά. Ένα statement φωτιστικό ή καθρέφτης είναι καλύτερο από πολλά μικρά διακοσμητικά.

Άφησε λίγο χώρο ανάμεσα στα έπιπλα και στους τοίχους για πιο ανάλαφρη αίσθηση.

Η ορατή επιφάνεια του πατώματος και τα έπιπλα με λεπτά πόδια κάνουν τον χώρο να φαίνεται μεγαλύτερος. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Έχεις ένα μικρό δωμάτιο, ένα studio apartment ή απλώς μια γωνιά του σπιτιού που μοιάζει να μην χωράει τίποτα άλλο; Η διακόσμηση ενός μικρού χώρου μπορεί να γίνει πραγματικό challenge, ειδικά όταν θέλεις να συνδυάσεις πρακτικότητα και στιλ χωρίς να καταλήξεις με ένα δωμάτιο που δείχνει ακόμα πιο μικρό.

Το πρώτο ένστικτο των περισσότερων είναι να προσπαθήσουν να «χωρέσουν» όσο περισσότερα πράγματα γίνεται. Κι όμως, σύμφωνα με designers και interior experts, ακριβώς αυτή η λογική μπορεί να κάνει έναν μικρό χώρο να δείχνει πιο φορτωμένος και ασφυκτικός.

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Ο βασικός κανόνας που αξίζει να θυμάσαι είναι απλός: σε έναν μικρό χώρο δεν χρειάζεται να εκμεταλλευτείς κάθε διαθέσιμο εκατοστό. Το κενό είναι εξίσου σημαντικό με τα έπιπλα και τα διακοσμητικά, καθώς αφήνει το μάτι να «αναπνεύσει» και μπορεί να κάνει ένα δωμάτιο να δείχνει πιο ανοιχτό.

Μην προσπαθείς να γεμίσεις κάθε γωνιά

Όταν τα τετραγωνικά είναι περιορισμένα, είναι εύκολο να πέσεις στην παγίδα του «αφού χωράει, ας το βάλω». Ένα ακόμα μικρό τραπεζάκι, μια επιπλέον καρέκλα, ένα διακοσμητικό ή ένα ράφι μπορεί μεμονωμένα να φαίνεται αθώο, όμως όλα μαζί δημιουργούν οπτικό θόρυβο.

Αντί να κοιτάς πόσο χώρο έχεις για να προσθέσεις αντικείμενα, σκέψου ποια από αυτά χρειάζεσαι πραγματικά. Ένα statement φωτιστικό ή ένας καθρέφτης μπορεί να κάνει περισσότερη δουλειά από πέντε μικρότερα διακοσμητικά.

Άφησε χώρο ανάμεσα στα έπιπλα

Ένα ακόμη trick που μπορεί να αλλάξει την εικόνα ενός μικρού δωματίου είναι να μην κολλήσεις κάθε έπιπλο πάνω στο επόμενο. Ακόμη και μερικά εκατοστά ελεύθερου χώρου μπορούν να κάνουν τη σύνθεση να δείχνει πιο ανάλαφρη.

Το ίδιο ισχύει και για τους τοίχους. Δεν χρειάζεται κάθε επιφάνεια να έχει κάδρο, ράφι ή διακοσμητικό. Ένας πιο «ήσυχος» τοίχος μπορεί τελικά να κάνει ολόκληρο το δωμάτιο να φαίνεται μεγαλύτερο.

Less stuff, more impact

Σε έναν μικρό χώρο, η επιλογή των αντικειμένων έχει μεγαλύτερη σημασία από την ποσότητά τους. Αντί για πολλά μικρά pieces, μπορείς να επενδύσεις σε λίγα αντικείμενα που έχουν χαρακτήρα και ταιριάζουν μεταξύ τους.

Ένα μεγάλο έργο τέχνης, ένας ιδιαίτερος καθρέφτης, ένα φωτιστικό με ενδιαφέρον design ή ένα φυτό μπορούν να λειτουργήσουν ως focal point χωρίς να χρειάζεται να γεμίσεις ολόκληρο το δωμάτιο.

Και το πάτωμα παίζει ρόλο

Όσο περισσότερη επιφάνεια του πατώματος παραμένει ορατή, τόσο πιο «ανάλαφρος» μπορεί να δείχνει ένας μικρός χώρος. Γι’ αυτό έπιπλα με λεπτά πόδια ή κομμάτια που δημιουργούν την αίσθηση ότι αιωρούνται μπορούν να βοηθήσουν οπτικά.

Το ίδιο ισχύει και για την αποθήκευση. Κλειστά ντουλάπια και έξυπνες λύσεις που κρύβουν την ακαταστασία μπορούν να κρατήσουν το δωμάτιο οργανωμένο χωρίς να δημιουργείται η αίσθηση ότι όλα βρίσκονται σε κοινή θέα.

Το βασικό trick είναι να μην φοβάσαι το κενό

Το πιο σημαντικό lesson για τη διακόσμηση ενός μικρού χώρου είναι ότι δεν χρειάζεται να γεμίσεις όλα τα διαθέσιμα σημεία. Ο ελεύθερος χώρος δεν είναι χαμένος χώρος· είναι αυτός που βοηθά τα υπόλοιπα στοιχεία να ξεχωρίσουν.

Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα κοιτάξεις το δωμάτιό σου και θα σκεφτείς «εδώ χωράει κάτι ακόμα», ίσως η καλύτερη απάντηση να είναι… τίποτα.

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