Τα 7 πιο αστεία πράγματα που κάνεις όταν σου αρέσει κάποιος και νομίζεις ότι δεν φαίνεται

Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη εκδοχή του εαυτού σου που εμφανίζεται όταν σου αρέσει κάποιος και, πίστεψέ με, ούτε εσύ η ίδια δεν την αναγνωρίζεις. Ξαφνικά, χάνεις την ψυχραιμία σου, υπεραναλύεις τα πάντα και αποκτάς μια απίστευτη ικανότητα να εντοπίζεις λεπτομέρειες που υπό άλλες συνθήκες δεν θα σου περνούσαν καν από το μυαλό. Ένα απλό μήνυμα γίνεται αφορμή για ολόκληρη συζήτηση με την κολλητή σου, ένα story αποκτά κρυφά νοήματα και ένα τυχαίο βλέμμα μπορεί να σε κάνει να χαμογελάς μόνη σου για το υπόλοιπο της ημέρας. Κι ενώ είσαι πεπεισμένη ότι έχεις τον απόλυτο έλεγχο και ότι κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει μέσα στο κεφάλι σου, οι κινήσεις σου φωνάζουν «μου αρέσεις» από χιλιόμετρα μακριά. Το χειρότερο; Εσύ πιστεύεις πραγματικά ότι είσαι απίστευτα διακριτική και ότι κανείς δεν έχει υποψιαστεί το παραμικρό.

Από τη στιγμή που θα σου τραβήξει το ενδιαφέρον κάποιος, η καθημερινότητά σου αποκτά μια εντελώς διαφορετική διάσταση. Το κινητό σου γίνεται η προέκταση του χεριού σου, οι ειδοποιήσεις αποκτούν τεράστια σημασία και το Instagram μετατρέπεται σε ένα προσωπικό πεδίο έρευνας. Μπορεί να ξεκινήσεις τη μέρα σου με την απόφαση να μην ασχοληθείς καθόλου μαζί του και να καταλήξεις το βράδυ να γνωρίζεις σχεδόν ολόκληρο το πρόγραμμα της εβδομάδας του, τα αγαπημένα του τραγούδια και το μέρος όπου πήγε διακοπές πριν από τρία καλοκαίρια. Και όλα αυτά χωρίς να έχεις ανταλλάξει μαζί του περισσότερες από δέκα ολοκληρωμένες προτάσεις

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1. Ξαναβλέπεις τα stories του πριν καν τελειώσει το ανέβασμα

Ανεβάζει story και εσύ έχεις ήδη πατήσει πάνω του πριν προλάβει να εμφανιστεί η ειδοποίηση στους υπόλοιπους φίλους σου. Φυσικά, δεν σημαίνει τίποτα. Απλώς έτυχε να είσαι online εκείνη τη στιγμή. Όπως έτυχε να δεις και τα προηγούμενα τρία stories του μέσα σε λιγότερο από δύο λεπτά. Και μετά αρχίζει η πραγματική ανάλυση: Γιατί ανέβασε αυτό το τραγούδι; Σε ποιον απευθύνεται; Γιατί βρίσκεται σε εκείνο το μέρος; Μήπως υπάρχει κάποιο υπονοούμενο; Κάπου εκεί χρειάζεσαι ένα διάλειμμα από το Instagram, αλλά φυσικά δεν πρόκειται να το κάνεις.

2. Κάνεις like σε φωτογραφία του 2022 και βλέπεις τη ζωή σου να περνά μπροστά από τα μάτια σου

Όλα πήγαιναν τέλεια μέχρι που το δάχτυλό σου αποφάσισε να σε προδώσει. Έκανες scroll στο προφίλ του, έφτασες σε μια φωτογραφία από τρία χρόνια πριν και, μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, πάτησες like. Τώρα έχεις δύο επιλογές: να το αφήσεις και να αποδεχτείς τη μοίρα σου ή να το αφαιρέσεις αμέσως, ελπίζοντας ότι δεν πρόλαβε να το δει. Φυσικά, ακολουθεί ένα ολόκληρο σενάριο στο μυαλό σου, στο οποίο εκείνος έχει ήδη καταλάβει τα πάντα και στέλνει screenshot στους φίλους του. Η αλήθεια είναι ότι πιθανότατα δεν συνέβη τίποτα από όλα αυτά. Αλλά εσύ θα το σκέφτεσαι μέχρι το επόμενο καλοκαίρι.

3. Ανεβάζεις story αποκλειστικά για να το δει

Έχεις μια φωτογραφία που σου αρέσει, ένα τραγούδι που ταιριάζει τέλεια στη διάθεσή σου και μια λεζάντα που μοιάζει εντελώς αυθόρμητη. Μόνο που έχεις περάσει 25 λεπτά επιλέγοντας το σωστό φίλτρο και αλλάζοντας το τραγούδι επειδή θέλεις να περάσεις ένα πολύ συγκεκριμένο μήνυμα. Και μετά ανεβάζεις το story και αρχίζει η αναμονή. Μπαίνεις να δεις ποιος το είδε. Ξαναμπαίνεις μετά από πέντε λεπτά. Ελέγχεις αν εμφανίστηκε το όνομά του και προσπαθείς να καταλάβεις γιατί δεν το έχει δει ακόμα. Στο μεταξύ, οι υπόλοιποι 150 followers σου έχουν ήδη δει το story, αλλά αυτό δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Εσύ περιμένεις έναν συγκεκριμένο θεατή.

4. Μετατρέπεις ένα «χαχα» σε ολόκληρη ερωτική ανάλυση

Σου στέλνει μήνυμα και απαντάς όσο πιο χαλαρά μπορείς. Εκείνος γράφει «χαχα» και εσύ αναρωτιέσαι αν είναι απλώς ευγενικός ή αν προσπαθεί να κρατήσει τη συζήτηση ζωντανή. Αν βάλει emoji, εξετάζεις ποιο διάλεξε. Αν αργήσει να απαντήσει, σκέφτεσαι μήπως δεν ενδιαφέρεται. Αν απαντήσει αμέσως, αναρωτιέσαι μήπως απλώς κρατούσε το κινητό του. Με λίγα λόγια, ό,τι κι αν κάνει, εσύ θα βρεις έναν λόγο να το αναλύσεις. Και το πιο αστείο; Μπορεί να έχεις στείλει screenshot της συνομιλίας στην κολλητή σου με την ερώτηση «ΤΙ ΕΝΝΟΕΙ;», ενώ το μήνυμα είναι κυριολεκτικά ένα «τι κάνεις;».

5. Ξαφνικά, τα ενδιαφέροντά του γίνονται και δικά σου

Ακούει ένα συγκρότημα που δεν έχεις ξανακούσει; Μέσα σε μία εβδομάδα γνωρίζεις ολόκληρη τη δισκογραφία του. Του αρέσει μια σειρά που δεν είχες σκοπό να δεις; Ξαφνικά βρίσκεσαι στην τρίτη σεζόν και έχεις άποψη για όλους τους χαρακτήρες. Δεν είναι ότι προσπαθείς να του αρέσεις. Απλώς θέλεις να έχετε κοινά ενδιαφέροντα. Τουλάχιστον αυτή είναι η εκδοχή που παρουσιάζεις στον εαυτό σου, ενώ έχεις ήδη αποθηκεύσει πέντε τραγούδια του αγαπημένου του καλλιτέχνη. Βέβαια, αν τελικά δεν προχωρήσει κάτι μεταξύ σας, θα έχεις τουλάχιστον ανακαλύψει καινούργια μουσική.

6. Συμπεριφέρεσαι σαν να μη σε ενδιαφέρει καθόλου

Αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο αστείο. Σου αρέσει τόσο πολύ, που όταν τελικά βρίσκεστε στον ίδιο χώρο, αποφασίζεις να παίξεις την πιο αδιάφορη εκδοχή του εαυτού σου. Δεν τον κοιτάς, δεν του μιλάς πρώτη και προσπαθείς να δείχνεις απασχολημένη με οτιδήποτε άλλο συμβαίνει γύρω σου. Αν σου πει κάτι, απαντάς ψύχραιμα, λες και δεν έχεις περάσει τις προηγούμενες τρεις ημέρες αναλύοντας την τελευταία σας συνομιλία. Το πρόβλημα είναι ότι η υπερβολική προσπάθεια να φανείς αδιάφορη μπορεί τελικά να σε κάνει να φαίνεσαι πραγματικά αδιάφορη. Και μετά αναρωτιέσαι γιατί δεν κάνει κίνηση.

7. Ρωτάς την κολλητή σου αν «φαίνεται ότι σου αρέσει»

Η κολλητή σου γνωρίζει ήδη τα πάντα. Ξέρει πότε ανέβασε story, τι σου έγραψε, τι απάντησες και γιατί θεωρείς ότι το τελευταίο του emoji έχει ιδιαίτερη σημασία. Παρ’ όλα αυτά, τη ρωτάς: «Ρε συ, λες να έχει καταλάβει ότι μου αρέσει;». Εκείνη σε κοιτάζει για λίγα δευτερόλεπτα και σου απαντά: «Κορίτσι μου, το ξέρει και ο περιπτεράς». Και κάπου εκεί συνειδητοποιείς ότι ίσως η διακριτικότητά σου δεν είναι το δυνατό σου σημείο.

Τελικά, γιατί γινόμαστε έτσι όταν μας αρέσει κάποιος

Όταν ενδιαφέρεσαι για έναν άνθρωπο, είναι φυσιολογικό να σκέφτεσαι περισσότερο τις αντιδράσεις του και να αναρωτιέσαι αν τα συναισθήματά σου είναι αμοιβαία. Η αβεβαιότητα μπορεί να σε κάνει να αναλύεις μικρές λεπτομέρειες και να δίνεις μεγαλύτερη σημασία σε πράγματα που υπό άλλες συνθήκες θα προσπερνούσες. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι πρέπει να μετατρέψεις κάθε μήνυμα σε γρίφο ή κάθε story σε έρευνα. Μπορείς να απολαύσεις το φλερτ χωρίς να προσπαθείς να αποκωδικοποιήσεις κάθε κίνηση του άλλου. Και κυρίως, δεν χρειάζεται να προσποιείσαι ότι είσαι κάποια άλλη για να τραβήξεις την προσοχή του. Αν σου αρέσει, δεν είναι έγκλημα να φανεί λίγο. Δεν χρειάζεται να παίζεις συνεχώς παιχνίδια στρατηγικής για να προστατεύσεις το μυστικό σου. Τώρα πες την αλήθεια: ποιο από όλα έχεις κάνει; Έχεις κάνει like σε φωτογραφία του 2022, έχεις ανεβάσει story μόνο και μόνο για να το δει ή έχεις αναλύσει ένα «χαχα» περισσότερο από όσο έχεις αναλύσει τις επιλογές της ζωής σου; Δεν κρίνουμε. Είμαστε όλες στο ίδιο group chat.

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