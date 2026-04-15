Cinema 15.04.2026

«Margo’s Got Money Troubles»: Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα σειρά στο Apple TV

Η πρεμιέρα της νέας σειράς φέρνει δυνατό καστ και μια ιστορία που ήδη συζητιέται έντονα
Πόπη Βασιλείου

Υπάρχουν σειρές που δεν περνούν απαρατήρητες ήδη από την ανακοίνωσή τους, και το «Margo’s Got Money Troubles» είναι ακριβώς μία από αυτές. Αν παρακολουθείς τις νέες κυκλοφορίες στις streaming πλατφόρμες, θα έχεις ήδη δει ότι η σειρά του Apple TV συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον χάρη στο εντυπωσιακό καστ της, που περιλαμβάνει την Elle Fanning, τη Nicole Kidman και τη Michelle Pfeiffer. Πρόκειται για μια comedy-drama παραγωγή που βασίζεται στο ομώνυμο best seller της Rufi Thorpe και έρχεται να συνδυάσει οικογενειακό δράμα, χιούμορ και σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα σε μια ιστορία που ήδη θεωρείται από τις πιο αναμενόμενες της χρονιάς.

Η πρεμιέρα του «Margo’s Got Money Troubles» έχει οριστεί για την Τετάρτη 15 Απριλίου 2026 στο Apple TV, με το πρώτο μεγάλο δώρο προς το κοινό να είναι η διάθεση τριών επεισοδίων την ίδια ημέρα. Αν είσαι από αυτούς που προτιμούν να βλέπουν μαζεμένο περιεχόμενο από την αρχή, αυτή η επιλογή σε ευνοεί, καθώς σου δίνει την ευκαιρία να μπεις κατευθείαν στον κόσμο της σειράς και να γνωρίσεις τους βασικούς χαρακτήρες χωρίς αναμονή. Στη συνέχεια, τα νέα επεισόδια θα κυκλοφορούν κάθε εβδομάδα, κάθε Τετάρτη, μέχρι το φινάλε της σεζόν στις 20 Μαΐου.

Για εσένα που αναρωτιέσαι πώς μπορείς να δεις τη σειρά χωρίς να πληρώσεις άμεσα, το Apple TV προσφέρει 7ήμερη δωρεάν δοκιμή για νέους συνδρομητές, κάτι που σου επιτρέπει να παρακολουθήσεις τα πρώτα επεισόδια χωρίς αρχικό κόστος, αρκεί να ακυρώσεις εγκαίρως αν δεν θέλεις χρέωση. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις νέων συσκευών Apple, όπως iPhone, iPad ή Mac, μπορεί να παρέχεται και δωρεάν πρόσβαση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την προσφορά.

Αν μπεις λίγο πιο βαθιά στην ιστορία, θα δεις ότι η σειρά ακολουθεί τη Margo, μια πρόσφατη απόφοιτο πανεπιστημίου και ανερχόμενη συγγραφέα, η οποία βρίσκεται ξαφνικά αντιμέτωπη με μια εντελώς νέα πραγματικότητα. Με ένα μωρό, οικονομικές δυσκολίες και περιορισμένες επιλογές, προσπαθεί να βρει τον δρόμο της σε έναν κόσμο που δεν συγχωρεί εύκολα. Στο πλευρό της βρίσκονται χαρακτήρες που υποδύονται η Michelle Pfeiffer και ο Nick Offerman, δημιουργώντας ένα οικογενειακό και κοινωνικό πλαίσιο με έντονο συναισθηματικό βάθος.

Η παραγωγή φέρει την υπογραφή του David E. Kelley, ο οποίος έχει αναλάβει τον ρόλο του showrunner, ενώ η A24 βρίσκεται πίσω από την υλοποίηση της σειράς, κάτι που από μόνο του ανεβάζει τον πήχη των προσδοκιών. Παράλληλα, η Elle Fanning δεν πρωταγωνιστεί μόνο αλλά συμμετέχει και ως executive producer, δίνοντας μια ακόμη πιο προσωπική διάσταση στο project.

Αν δεις τη συνολική εικόνα, το «Margo’s Got Money Troubles» δεν είναι απλώς μια νέα σειρά στο Apple TV, αλλά μια παραγωγή που συνδυάζει ισχυρό καστ, αναγνωρισμένο δημιουργικό team και μια ιστορία με έντονη συναισθηματική και κοινωνική βάση. Και αυτός είναι ο λόγος που ήδη πριν από την πρεμιέρα της έχει καταφέρει να τραβήξει την προσοχή όσων αγαπούν τις ποιοτικές σειρές με χαρακτήρα και ουσία.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

apple tv Elle Fanning Margo’s Got Money Troubles Michelle Pfeiffer Nicole Kidman ΣΕΙΡΑ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Δανάη Μπάρκα ντύνεται νύφη: Η Μεσσηνία, οι MIRO και η λίστα καλεσμένων που θυμίζει «κόκκινο χαλί»

Η Δανάη Μπάρκα ντύνεται νύφη: Η Μεσσηνία, οι MIRO και η λίστα καλεσμένων που θυμίζει «κόκκινο χαλί»

15.04.2026
Επόμενο
Ο Κώστας Μαρτάκης παρουσιάζει νέα εκτέλεση του «Σ’ αγαπώ»

Ο Κώστας Μαρτάκης παρουσιάζει νέα εκτέλεση του «Σ’ αγαπώ»

15.04.2026

Δες επίσης

