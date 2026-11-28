Δανάη Λιβιεράτου Βιογραφικό

Η Δανάη Λιβιεράτου κυκλοφορεί τη μουσική της με το καλλιτεχνικό όνομα Danae. Τα τραγούδια της είναι αγγλόφωνα και κινούνται στον χώρο της pop.

Το πρώτο της single, «Old Fashioned Fantasy», κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2025. Ακολούθησαν το «My Baby Wants Me Dead» τον Μάιο, το «Battle Royale» τον Ιούνιο, το «Back Rooms & Black Suits» τον Σεπτέμβριο και το «Your Birthday» τον Νοέμβριο του 2025.

Το 2026 κυκλοφόρησε το «Marie» τον Απρίλιο και το «Ice Boy» τον Νοέμβριο. Όλες οι κυκλοφορίες της μέχρι σήμερα είναι singles.

Τις νέες της κυκλοφορίες τις ανακοινώνει στο Instagram (@danaelivieratou) και στο TikTok (@danaelivieratou).