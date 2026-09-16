Δεν πάει άλλο πιο κάτω

Σε γνώρισα μια μέρα κατα τύχη

και πίστεψα σε σένα και στην τύχη

όπου σταθώ μια σκάλα θα γυρέψω

ν'ανέβω απο ψηλά ...να σ'αγναντέψω.

Τώρα εδώ που μ'έσπρωξες

έχω βρεθεί στο πάτο

χάνω την γη , τον ουρανό

δεν πάει παρα κάτω.

Εσένα μόνο ζήτησε η καρδιά μου

σε σένα πλήρωσα τα όνειρά μου,

σε γνώρησα μια νύχτα μα τη τύχη

και έκαψες αυτά πού χα πετύχει.

Τώρα εδώ που μ'έσπρωξες

έχω βρεθεί στο πάτο

χάνω την γη , τον ουρανό

δεν πάει παρα κάτω.