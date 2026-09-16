Δεν πάει άλλο πιο κάτω
Γιάννης Πάριος
Από το Άλμπουμ Tis kardias ta pathi που κυκλοφόρησε το 2017
Στίχοι
Σε γνώρισα μια μέρα κατα τύχη
και πίστεψα σε σένα και στην τύχη
όπου σταθώ μια σκάλα θα γυρέψω
ν'ανέβω απο ψηλά ...να σ'αγναντέψω.
Τώρα εδώ που μ'έσπρωξες
έχω βρεθεί στο πάτο
χάνω την γη , τον ουρανό
δεν πάει παρα κάτω.
Εσένα μόνο ζήτησε η καρδιά μου
σε σένα πλήρωσα τα όνειρά μου,
σε γνώρησα μια νύχτα μα τη τύχη
και έκαψες αυτά πού χα πετύχει.
Τώρα εδώ που μ'έσπρωξες
έχω βρεθεί στο πάτο
χάνω την γη , τον ουρανό
δεν πάει παρα κάτω.
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