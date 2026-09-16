Άλμπουμ

Tis kardias ta pathi

Γιάννης Πάριος

Κυκλοφόρησε το 2017
Λίστα Τραγουδιών
    Γινέκα μάγισσα
    Σε τόπους μακρινούς
    Μονοψηφίες ώρες
    Δεν πάει άλλο πιο κάτω
    Της ψυχής μου τα λούσα
    Πλάνος κι εγώ
    Κίμα
    Τι τα θέλες
    Φεγγάρι στο ξενύχτι μου
    Φευγαλέες αιχμαλωσίες
    Άμα δε χάσεις μια ζωή
    Της καρδιάς τα πάθη
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
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2025
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2024
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Κόκκινο φόντο με λευκά γράμματα που γράφουν «ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΙΟΣ 10's».
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Den M’ Agapao
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Parios 00’s