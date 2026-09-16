Η Μετανάστης

Μετανάστη μετανάστη

δακρυσμένε στην άκρη του σταθμού

Στην γωνιά τη μάνα σου άσ’ τη

μετανάστη μετανάστη

στο βαγόνι τρέχα μπες του χωρισμού

Τραίνο που με παίρνεις έξω

Σ’ άλλον τόπο κι απ’ τη μάνα μου μακριά

Είχα μόνο να διαλέξω

ή τη φτώχεια ή τη μαύρη ξενιτειά

Μετανάστη μετανάστη

δακρυσμένε στην άκρη του σταθμού

Στην γωνιά τη μάνα σου άσ’ τη

μετανάστη μετανάστη

στο βαγόνι τρέχα μπες του χωρισμού

Τραίνο που με έχει φέρει

μες στο χιόνι μες στον ξένο κόσμο εδώ

Δόλια μάνα ποιος το ξέρει

πόσα χρόνια θα περάσουν πριν σε δω