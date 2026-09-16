Άλμπουμ

Kima

Γιάννης Πάριος

Κυκλοφόρησε το 2020
Λίστα Τραγουδιών
    Δάκρυ στο γυαλί
    Γυναίκα μάγισσα
    Φεγγάρι στο ξενύχτι μου
    Σε τόπους μακρινούς
    Μονοψήφιες ώρες
    Δεν πάει άλλο πιο κάτω
    Πλάνος και εγώ
    Της ψυχής μου τα λούσα
    Τι τα θέλες
    Άμα δεν χάσεις μια ζωή
    Κίμα
    Η Μετανάστης
    Νοσταλγός
    Φευγαλέες Αιχμαλωσίες
    Της καρδιάς τα πάθη
    Πράσινο και γαλάζιο
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο άλμπουμ με άνδρα με ανοιχτά χέρια σε φόντο θάλασσας.
2025
Ta Thalassina Tou Pariou
Εξώφυλλο remix με κόκκινο μπαλόνι σε σχήμα καρδιάς πάνω από το νερό
2024
Animera Tou Erota (Remix By Yannis Mitsokapas)
2023
Oles Oi Epityhies
Κόκκινο φόντο με λευκά γράμματα που γράφουν «ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΙΟΣ 10's».
2023
Parios 10’s
Άνδρας με γυαλιά ηλίου και λευκό μπουφάν κάθεται σε βράχια δίπλα στη θάλασσα σε εξώφυλλο τραγουδιού.
2023
Den M’ Agapao
Γραφικό με λευκά γράμματα σε μπεζ φόντο που γράφει ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΙΟΣ 00's
2022
Parios 00’s