Είπες τα μάτια μου να μη σε χάσουν

Είπες τα χέρια μου μη σε ξεχάσουν

Ποτέ....

Είπες για πάντοτε να σε κρατάω....

Είπες τα χείλη σου για πάντα να φιλάω...

Ποτέ...

Ποτέ....

Ποτέ μου εγώ δε σκέφτηκα

να ζω μέσα στα ψεύτικα.

Κοντά σου όλα τα αληθινά

γιατί να φύγω μακριά.

Να `μαι πλάι σου να κουρνιάζεις

σαν μωρό να ησυχάζεις.

Μου γελάς κι όλα τ’ αλλάζεις

σ’ αγαπώ, μη μου τρομάζεις.

Αν έχω μια ζωή να ζω θέλω μαζί σου

κι αν είναι να καταστραφώ θέλω μαζί σου.

Να `μαι πλάι σου να κουρνιάζεις

σαν μωρό να ησυχάζεις

μάτια μου....

Είπες στα δύσκολα πλάι σου να `μαι,

είπες μαζί τ’ αστέρια πάντα να κοιτάμε.

Εγώ στο πόστο μου κι εσύ..

κι εσύ που να `σαι...

Αχ ουρανέ σβήσε τ’ αστέρια αν με λυπάσαι..

Θεέ μου σε εμπιστεύτηκα..για κοίτα όλα ψεύτικα.

Γαλήνη πες μου που να βρω

δεν έχω χέρια να πιαστώ...

Κι ήμουν πλάι σου να κουρνιάζεις

σαν μωρό να ησυχάζεις

να γελάς και να αλλάζει

ένας κόσμος που τρομάζει...

δεν έχω χέρια να πιαστώ παιδί μονάχο...

δεν φταις εσύ... φταίω εγώ

μαζί μου τα `χω....

Κι ήμουν πλάι σου να κουρνιάζεις

σαν μωρό να ησυχάζεις

δεν έχω χέρια να πιαστώ παιδί μονάχο...

δεν φταις εσύ... φταίω εγώ

μαζί μου τα `χω....

δεν έχω χέρια να πιαστώ παιδί μονάχο...

δεν φταις εσύ... φταίω εγώ

μαζί μου τα `χω....

Δεν έχω χέρια να πιαστώ (Μαζί μου τα `χω)

Χρώματα γύρω μου πάλι αλλάζουν

Οι όμορφες νύχτες θεριά που τρομάζουν

γίναν κι εγώ ψάχνω να βρω στη στάχτη.

Τι να πιστέψω να ελπίζω σε κάτι

τι να υφάνω στου κόσμου το αδράχτι.

Πως να γιατρέψω του κόσμου το άχτι

Δε φταις εσύ με την πάρτη μου τα `χω

πλάι μου αν δεν είσαι παιδί μονάχο,

παιδί μονάχο,

παιδί μονάχο.

Με μένα τα `χω

Με μένα τα `χω (παιδί μονάχο)

Με μένα τα `χω

Με μένα τα `χω (παιδί μονάχο)

μαζί μου τα `χω

παιδί μονάχο

μαζί μου τα `χω.

Με μένα τα `χω (παιδί μονάχο)

δεν έχω χέρια να πιαστώ..

μάτια μου...