Άλμπουμ

Pedi Monaho

Γιάννης Πάριος

Κυκλοφόρησε το 2015
Λίστα Τραγουδιών
    Παιδί Μονάχο
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο άλμπουμ με άνδρα με ανοιχτά χέρια σε φόντο θάλασσας.
2025
Ta Thalassina Tou Pariou
Εξώφυλλο remix με κόκκινο μπαλόνι σε σχήμα καρδιάς πάνω από το νερό
2024
Animera Tou Erota (Remix By Yannis Mitsokapas)
2023
Oles Oi Epityhies
Κόκκινο φόντο με λευκά γράμματα που γράφουν «ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΙΟΣ 10's».
2023
Parios 10’s
Άνδρας με γυαλιά ηλίου και λευκό μπουφάν κάθεται σε βράχια δίπλα στη θάλασσα σε εξώφυλλο τραγουδιού.
2023
Den M’ Agapao
Γραφικό με λευκά γράμματα σε μπεζ φόντο που γράφει ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡΙΟΣ 00's
2022
Parios 00’s