[Verse 1]

Άσε με να αναπνέω τον αέρα δίπλα σου

Άσε με να σ' ακουμπάω, σαν ακτιδα φως

Άσε με τις κρύες νύχτες να παγώνω δίπλα σου

Άσε με μες την φωτιά σου να 'μαι ο καπνός

[Verse 2]

Άσε με να σε ξυπνάω μ' ένα όνειρο γλυκό

Να 'μαι το ναυάγιο σου στον βαθύ ωκεανό

Άσε με μέσ' την φωνή σου σαν τραγούδι τρυφερό

Μέσ' σε κάθε κύτταρο σου άσε με να ζω

[Chorus]

Άσε με να σε κοιτάω

Ακόμα κι αν εσύ δεν με κοιτάς

Άσε με στα βήματα σου να βρεθώ

Άσε με απλά να υπάρχω

Με έναν χτύπο της καρδιάς

Άσε με να σ' αγαπώ

Άσε με να σε κοιτάω

Ακόμα κι αν εσύ δεν με κοιτάς

Άσε με στα βήματα σου να βρεθώ

Άσε με απλά να υπάρχω

Με έναν χτύπο της καρδιάς

Άσε με να σ' αγαπώ

[Verse 3]

Άσε με το πρόσωπο σου να χαϊδεύω σαν βροχή

Άσε με να σου θυμίζω να χαμογελάς

Άσε με να σε έχω έγνοια όταν είσαι μοναχή

Άσε με έτσι να νομίζω πως ακόμα μ' αγαπάς

[Chorus]

Άσε με να σε κοιτάω

Ακόμα κι αν εσύ δεν με κοιτάς

Άσε με στα βήματα σου να βρεθώ

Άσε με απλά να υπάρχω

Με έναν χτύπο της καρδιάς

Άσε με να σ' αγαπώ

Άσε με να σε κοιτάω

Ακόμα κι αν εσύ δεν με κοιτάς

Άσε με στα βήματα σου να βρεθώ

Άσε με απλά να υπάρχω

Με έναν χτύπο της καρδιάς

Άσε με να σ' αγαπώ

Άσε με να σε κοιτάω

Ακόμα κι αν εσύ δεν με κοιτάς

Άσε με στα βήματα σου να βρεθώ

Άσε με απλά να υπάρχω

Με έναν χτύπο της καρδιάς

Άσε με να σ' αγαπώ

Άσε με να σε κοιτάω

Ακόμα κι αν εσύ δεν με κοιτάς

Άσε με στα βήματα σου να βρεθώ

Άσε με απλά να υπάρχω

Με έναν χτύπο της καρδιάς

Άσε με να σ' αγαπώ

[Outro]

Άσε με να σ' αγαπώ

Άσε με να σ' αγαπώ