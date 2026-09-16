Άλμπουμ

Ki Arxizo Na Sou Tragoudo

Γιώργος Νταλάρας

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    Κι Αρχίζω Να Σου Τραγουδώ
    ΔΕΝ ΘΑ ΠΩ ΚΑΚΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ
    Ένα Σενάριο Και Γω
    Μήπως Σου Φταίει
    Ο Γόης Σου
    Άσε Με
    Πες Μου Ποιος Είσαι
    Αν με δεις μες τ’ όνειρό σου
    Χρόνια Γεμάτα Υποσχέσεις
    Αν Είναι Να Έρθεις
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