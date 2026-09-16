Αστέρι Μου Φεγγάρι Μου (Αγάπη Μου)

Αστέρι μου, φεγγάρι μου, της άνοιξης κλωνάρι μου

κοντά σου θά `ρθω πάλι, κοντά σου θά `ρθω μιαν αυγή

για να σου πάρω ένα φιλί και να με πάρεις πάλι.

Αγάπη μου, αγάπη μου, η νύχτα θα μας πάρει,

τ’ άστρα κι ο ουρανός, το κρύο το φεγγάρι.

Θα σ’ αγαπώ, θα ζω μες στο τραγούδι

θα μ’ αγαπάς, θα ζεις με τα πουλιά

θα σ’ αγαπώ, θα γίνουμε τραγούδι

θα μ’ αγαπάς, θα γίνουμε πουλιά.

Ο ποταμός είναι ρηχός

κι ο ωκεανός είναι μικρός

να πάρουν τον καημό μου.

Να διώξουνε τα μάτια σου

να πνίξουνε τους όρκους σου

από το λογισμό μου.