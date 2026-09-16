Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2025
Mikis Theodorakis 100 – Stin Othoni
Γιώργος Νταλάρας
Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
The Fire Inside – From “Zorba The Greek” / Remastered 2004
Αστέρι Μου Φεγγάρι Μου (Αγάπη Μου)
Βρέχει Στη Φτωχογειτονιά – From “Συνοικία Το
Η Μαργαρίτα Η Μαργαρώ
Ζ – Λάιβ Φρομ Ηρώδης Αττικός Θέατρο, Ελλάδα /
Απόσπασμα Από Την Κατάσταση Πολιορκίας – Λάιβ
Χρυσοπράσινο Φύλλο
Ροδοστάμο Σε Πότισα – Ρεμάστερεντ
Serpico – Live From Herod Atticus Theatre, Greece / 1988
Serpico
Ποιος Δε Μιλά Για Τη Λαμπρή – Ρεμάστερντ
Ο Άνθρωπος Με Το Γαρύφαλλο – Live From Herod Atticus Theatre, Greece / 1988
Mana – Remastered 2004 / From “Sinikia To Oniro”
Hartaetos – Finale – Remastered
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη