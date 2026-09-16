Άλμπουμ

Mikis Theodorakis 100 – Stin Othoni

Γιώργος Νταλάρας

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
    The Fire Inside – From “Zorba The Greek” / Remastered 2004
    Αστέρι Μου Φεγγάρι Μου (Αγάπη Μου)
    Βρέχει Στη Φτωχογειτονιά – From “Συνοικία Το
    Η Μαργαρίτα Η Μαργαρώ
    Ζ – Λάιβ Φρομ Ηρώδης Αττικός Θέατρο, Ελλάδα /
    Απόσπασμα Από Την Κατάσταση Πολιορκίας – Λάιβ
    Χρυσοπράσινο Φύλλο
    Ροδοστάμο Σε Πότισα – Ρεμάστερεντ
    Serpico – Live From Herod Atticus Theatre, Greece / 1988
    Serpico
    Ποιος Δε Μιλά Για Τη Λαμπρή – Ρεμάστερντ
    Ο Άνθρωπος Με Το Γαρύφαλλο – Live From Herod Atticus Theatre, Greece / 1988
    Mana – Remastered 2004 / From “Sinikia To Oniro”
    Hartaetos – Finale – Remastered
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο δίσκου με δέντρο που λυγίζει στον άνεμο σε ομιχλώδες τοπίο
2026
I Doxa Ton Anemon
Εξώφυλλο μουσικού single με σχέδιο προσώπου, κόκκινο μπαλόνι και σταγόνες σε μαύρο φόντο
2026
Ta Paidia
Ομάδα μουσικών με παραδοσιακά όργανα και κιθάρες σε στούντιο ηχογράφησης.
2026
Vrexei Sti Ftoxogeitonia
Αφίσα θεατρικής παράστασης Οιδίπους Τύραννος
2026
Oedipus Tyrannus
Εξώφυλλο μουσικού άλμπουμ με πολύχρωμο αφηρημένο σχέδιο σε σχήμα λουλουδιού.
2025
Pekse Re File Mpala
2025
60th Birthday