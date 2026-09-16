Η Μαρίνα μου γεννήθηκε

μες σ’ ένα τριαντάφυλλο

που το `καψε ο κεραυνός

μια νύχτα.

Η αγάπη μου μεγάλωσε

μες σ’ ένα σπίτι από χαρτί

που το `σκισαν ο άνεμος

και μια θολή βροχή.

Η αγάπη μου με κοίταξε

μέσα από πράσινο γυαλί

και είδε ένα σύννεφο χλωμό.

Περπατήσαμε μαζί

κι ήμαστε μια σκιά

σε μια λίμνη μακρινή

που `χε μαύρα νερά και όνειρα.

Η αγάπη μου μ’ αγάπησε

πάνω σε πέτρες και πηλό

και γέλασε στο δειλινό σκληρά.

Η αγάπη μου πολέμησε

και νίκησε όλους τους εχθρούς

κι ο κόσμος την αγκάλιασε

με μια κρυφή φωτιά.

Πάει η Μαρίνα μου, κρεμάστηκε

από τα αστέρια του ουρανού

γιατί ένα βράδυ ξέχασα ένα φιλί.