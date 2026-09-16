Μαρίνα

Γιώργος Νταλάρας

Από το Άλμπουμ Mikis Theodorakis 100 - Ta Erotika που κυκλοφόρησε το 2025
Στίχοι

Η Μαρίνα μου γεννήθηκε
μες σ’ ένα τριαντάφυλλο
που το `καψε ο κεραυνός
μια νύχτα.

Η αγάπη μου μεγάλωσε
μες σ’ ένα σπίτι από χαρτί
που το `σκισαν ο άνεμος
και μια θολή βροχή.

Η αγάπη μου με κοίταξε
μέσα από πράσινο γυαλί
και είδε ένα σύννεφο χλωμό.

Περπατήσαμε μαζί
κι ήμαστε μια σκιά
σε μια λίμνη μακρινή
που `χε μαύρα νερά και όνειρα.

Η αγάπη μου μ’ αγάπησε
πάνω σε πέτρες και πηλό
και γέλασε στο δειλινό σκληρά.

Η αγάπη μου πολέμησε
και νίκησε όλους τους εχθρούς
κι ο κόσμος την αγκάλιασε
με μια κρυφή φωτιά.

Πάει η Μαρίνα μου, κρεμάστηκε
από τα αστέρια του ουρανού
γιατί ένα βράδυ ξέχασα ένα φιλί.

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