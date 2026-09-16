Άλμπουμ

Mikis Theodorakis 100 – Ta Erotika

Γιώργος Νταλάρας

Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
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    Μαρίνα
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    Από Το Παράθυρο Σου – Remastered 2004
    Μέρα Μαΐου – Remastered 2003
    Ο Καημός – Remastered 2003
    Βάρκα Στο Γιαλό
    Αστέρι Μου Φεγγάρι Μου (Αγάπη Μου)
    Δραπετσώνα – Ρεμάστερντ 2004
    Δακρυσμένα Μάτια – Live
    Το Τρένο Φεύγει Στις Οκτώ – Ρεμάστερντ 2003
    Δρόμοι Παλιοί – Remastered 2004
    Προδομένη Αγάπη
    Στρώσε Το Στρώμα Σου Για Δύο – Remastered 2
    Άρνησις – Remastered 2003
    Χάθηκα – Ρεμάστερντ 2003
    Μαργαρίτα (Η Μαργαρίτα Η Μαργαρώ) – Ρεμάστερντ 2004
    Βράχο Βράχο Τον Καημό Μου
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