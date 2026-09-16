Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2025
Mikis Theodorakis 100 – Ta Erotika
Γιώργος Νταλάρας
Κυκλοφόρησε το 2025
Λίστα Τραγουδιών
Ομορφη Πόλη – Remastered 2003
Αν Θυμηθείς Τ’ Όνειρο Μου – Ρεμάστερν
Νύχτα Μαγικιά
Μαρίνα
Ximeroni – Remastered 2004
Από Το Παράθυρο Σου – Remastered 2004
Μέρα Μαΐου – Remastered 2003
Ο Καημός – Remastered 2003
Βάρκα Στο Γιαλό
Αστέρι Μου Φεγγάρι Μου (Αγάπη Μου)
Δραπετσώνα – Ρεμάστερντ 2004
Δακρυσμένα Μάτια – Live
Το Τρένο Φεύγει Στις Οκτώ – Ρεμάστερντ 2003
Δρόμοι Παλιοί – Remastered 2004
Προδομένη Αγάπη
Στρώσε Το Στρώμα Σου Για Δύο – Remastered 2
Άρνησις – Remastered 2003
Χάθηκα – Ρεμάστερντ 2003
Μαργαρίτα (Η Μαργαρίτα Η Μαργαρώ) – Ρεμάστερντ 2004
Βράχο Βράχο Τον Καημό Μου
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