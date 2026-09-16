[Intro]

Yo, Ημισκούμπρια

Αφιερωμένο σε όλα τα παιδιά απ' την Αστόρια

Τελικά, η απόσταση απ' την Αθήνα στο Queens δεν είναι μεγάλη

Και... μπάσκετ με τον Γκάλη

Yo, you are true to da game, brothers an' sistaz

[Verse 1]

New York, New York θα ξαναταξιδέψω

Και όλα μου τα φράγκα με τη μία θα ξοδέψω

Στο Ελ. Βενιζέλος με βαλίτσα με χερούλι

Κι οι φίλοι με ζηλεύανε: "Βρε τον τυχερούλη"

Ταξίδι δέκα ώρες και ταινία πάντα φέσι

Και φαΐ της προκοπής μοναχά στην πρώτη θέση

Το στομάχι μου λιγάκι ένιωθα να καίει

Σαν γίναμε η προσγείωση στο JFK

Περίμενε ο ξάδερφος να μας φιλοξενήσει

Στην μητέρα του hip hop να μας ξεναγήσει

Και φτάσαμε Astoria, στου Queens την Μπουλεβάρη

Και το μπιλοζίρι άρχισε να μας φλερτάρει

Ελληνικές σημαίες και γκράφιτι παρθενόν

Νόμιζα πως έπεσα σε twilight zone

Jet lag απ' το ταξίδι ή απλή ζαλάδα;

Η Ελλάδα Αμερική, κι Αμερική Ελλάδα;

Τριάντα τρία street και φτάσαμε στο "Homie"

Κι οι φοιτητές απ' την πατρίδα μου 'παν: "Hey, what's up homie?"

Φάγαμε κοτόσουπα σ' ελληνική κουζίνα

Και κάναμε παρέα σε Hummer λιμουζίνα

[Chorus]

Απ' την Αθήνα στο Queens η απόστα είναι τρελή (Say what? Say what?)

Απ' την Αθήνα στο Queens η απόστα είναι τρελή (Say what? Say what?)

Απ' την Αθήνα στο Queens η απόστα είναι τρελή (Say what? Say what?)

(Ξέρεις στην Αστόρια κάνα πατριωτάκι;)

Απ' την Αθήνα στο Queens η απόστα είναι τρελή (Say what? Say what?)

Απ' την Αθήνα στο Queens η απόστα είναι τρελή (Say what? Say what?)

Απ' την Αθήνα στο Queens η απόστα είναι τρελή (Say what? Say what?)

(Ξέρεις στην Αστόρια κάνα πατριωτάκι;)

[Verse 2]

Το τσιγάρο είναι φορμπίτεν σ' όλα τα μαγαζιά

Μα όταν είσαι Έλληνας κωλώνεις πουθενά;

Μετρό από το Ditmars στο W ή το N

Για τις στάσεις ενημέρωνε της Μούμιας η φωνή

Manhattan Times Square και hotdog από καντίνα

Το τρως κι αμέσως μπαίνεις σε χρόνια καραντίνα

Κόμικς, φιγούρες και CD μέσα στο μπλέντερ

Toys R Us και Rockefeller center

Μαέστροι του δρόμου κι άνθρωποι μ' ακουστικά

Madison Square και σουβλάκια ελληνικά

CBGB για ροκάδες με ρομάντζο

Κι όλες οι φυλές· από Κώστα μέχρι Πάντσο

"Try to play me, dawg!" φώναζε μια καβγατζού

"Get rich or die trying" στις οθόνες near you

Yellow Rat Bastard και μπλουζάκια γιομαμεν

Παντελούνες μ' αλυσίδες και πουκάμισα σατέν

Εξ' από τα Starbucks των γερόντων η Βουλή·

Πηγαδάκια και κουβέντα άκρως πολιτική

Το βραδάκι πίσω σπίτι ξάπλα στην καλωδιακή

Ο Jadakiss κάνει freestyle σ' εκπομπή στον ποιητή

[Chorus]

Απ' την Αθήνα στο Queens η απόστα είναι τρελή (Say what? Say what?)

Απ' την Αθήνα στο Queens η απόστα είναι τρελή (Say what? Say what?)

Απ' την Αθήνα στο Queens η απόστα είναι τρελή (Say what? Say what?)

(Ξέρεις στην Αστόρια κάνα πατριωτάκι;)

Απ' την Αθήνα στο Queens η απόστα είναι τρελή (Say what? Say what?)

Απ' την Αθήνα στο Queens η απόστα είναι τρελή (Say what? Say what?)

Απ' την Αθήνα στο Queens η απόστα είναι τρελή (Say what? Say what?)

(Ξέρεις στην Αστόρια κάνα πατριωτάκι;)

[Verse 3]

Στην Αστόρια τα παιδιά διασκεδάζουν στο "Caprice"

Κι αν πας λίγο νωρίς με τον Γιάννη θα τα πεις

Αν είσαι τυχερός και πετύχεις τη στιγμή

Θα 'ναι πίσω απ' τα πλατό ο Δέλτα Μι απ' τα Ημί

Στο Central ο Mix Master Mike συχνά-πυκνά σκρατσάρει

Και τα παιδιά από την Κύπρο με ποτίζαν το κελάρι

Στο καφέ "Το Κολωνάκι" θα τα πείτε με τον Τάκη

Κι avenue στο "Foyer" για traditional φραπέ

Για φαΐ το "Igloo" είχε σπόνσορα Ημίζ

Τρεισήμισι την νύχτα "to place an order please"

Στο Bronx την άλλη μέρα -εκεί που άρχισαν όλα-

Τα δάκρυα στα μάτια μου δεν ήταν υπερβόλα

Μύρισα ατμόσφαιρα, τσεκάρισα κλίμα

Ακόμα κι ο αέρας μύριζε ρίμα

Βολτάρισα στους Yankees, στο baseball το στάδιο

"Where did you go, Joe DiMaggio?"

Βραδάκι και στα στούντιο στο Bronx κάπου κοντά

Είπα κάποιες ρίμες για δικά μας παιδιά

Morehiphop.com· Έλληνες παραγωγοί

Imizbiz.com και Δέλτα Μι στο M-I-C

Στην Αστόρια άλλη μία Ελλάδα είναι κρυμμένη

Άλλος δε φεύγει κι άλλος να γυρίσει περιμένει

[Chorus]

Απ' την Αθήνα στο Queens η απόστα είναι τρελή (Say what? Say what?)

Απ' την Αθήνα στο Queens η απόστα είναι τρελή (Say what? Say what?)

Απ' την Αθήνα στο Queens η απόστα είναι τρελή (Say what? Say what?)

(Ξέρεις στην Αστόρια κάνα πατριωτάκι;)

Απ' την Αθήνα στο Queens η απόστα είναι τρελή (Say what? Say what?)

Απ' την Αθήνα στο Queens η απόστα είναι τρελή (Say what? Say what?)

Απ' την Αθήνα στο Queens η απόστα είναι τρελή (Say what? Say what?)

(Ξέρεις στην Αστόρια κάνα πατριωτάκι;)