I Apli Methodos Ton Trion

Ιμισκουβριακά Μαθηματικά – Intro

Τα Ίμιζ Είναι Εδώ

Brazil-Imiz 1-0

Αν Ήσουν Άλλος

Έλα Πιο Κοντά

Της Παρέας Η Βεντέτα

Γούστα Είναι Αυτά

Κορίτσια Στο Ημίφως

Απολυόμε Ρε Γιόργι

Αδρίκι Προβληματισμοί – Σκιτ

Αδρικές Γουρούνιες

Διαφημιστείτε Στο Σταθμό Μας – Σκιτ

Ψάξε, Τρέξε Να Βρεις Σπίτι

Το Σκληρό Μπ3 Του Δίσκου – Σκιτ

Έτσι Που Λέτε (Αλέστε)

Astoria

Με Το Μικρόφωνο Στο Χέρι Θα Πεθάνω

Της Ελλάδος Τα Παιδιά

Τα Ίμιζ Λένε “Γιο”

Okei, Pis Aout – Outro