Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2006
I Apli Methodos Ton Trion
Ημισκούμπρια
Κυκλοφόρησε το 2006
Λίστα Τραγουδιών
Ιμισκουβριακά Μαθηματικά – Intro
Τα Ίμιζ Είναι Εδώ
Brazil-Imiz 1-0
Αν Ήσουν Άλλος
Έλα Πιο Κοντά
Της Παρέας Η Βεντέτα
Γούστα Είναι Αυτά
Κορίτσια Στο Ημίφως
Απολυόμε Ρε Γιόργι
Αδρίκι Προβληματισμοί – Σκιτ
Αδρικές Γουρούνιες
Διαφημιστείτε Στο Σταθμό Μας – Σκιτ
Ψάξε, Τρέξε Να Βρεις Σπίτι
Το Σκληρό Μπ3 Του Δίσκου – Σκιτ
Έτσι Που Λέτε (Αλέστε)
Astoria
Με Το Μικρόφωνο Στο Χέρι Θα Πεθάνω
Της Ελλάδος Τα Παιδιά
Τα Ίμιζ Λένε “Γιο”
Okei, Pis Aout – Outro
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη