Άλμπουμ

I Apli Methodos Ton Trion

Ημισκούμπρια

Κυκλοφόρησε το 2006
Λίστα Τραγουδιών
    Ιμισκουβριακά Μαθηματικά – Intro
    Τα Ίμιζ Είναι Εδώ
    Brazil-Imiz 1-0
    Αν Ήσουν Άλλος
    Έλα Πιο Κοντά
    Της Παρέας Η Βεντέτα
    Γούστα Είναι Αυτά
    Κορίτσια Στο Ημίφως
    Απολυόμε Ρε Γιόργι
    Αδρίκι Προβληματισμοί – Σκιτ
    Αδρικές Γουρούνιες
    Διαφημιστείτε Στο Σταθμό Μας – Σκιτ
    Ψάξε, Τρέξε Να Βρεις Σπίτι
    Το Σκληρό Μπ3 Του Δίσκου – Σκιτ
    Έτσι Που Λέτε (Αλέστε)
    Astoria
    Με Το Μικρόφωνο Στο Χέρι Θα Πεθάνω
    Της Ελλάδος Τα Παιδιά
    Τα Ίμιζ Λένε “Γιο”
    Okei, Pis Aout – Outro
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο κυκλοφορίας με πορτρέτα τριών ανδρών σε πλαίσια και τίτλο Imiskoumbria Le Ham.
2016
Le Ham
2015
Giannis Logothetis and Company (Live Recordings)
2011
Ta Kalitera Mou Chronia Sti Discoteque – The Best Years Of My Life At The Disco
Εξώφυλλο άλμπουμ με εικονογράφηση πικάπ, κύκλους και κείμενο
2010
Pos Na Sou To Po
2009
Petheno Gia Sena
2008
Petheno Gia Sena (Original Motion Picture Soundtrack)