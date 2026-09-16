Άλμπουμ

Petheno Gia Sena (Original Motion Picture Soundtrack)

Ημισκούμπρια

Κυκλοφόρησε το 2008
Λίστα Τραγουδιών
    Πεθαίνω Για Σένα
    Δύο Ζωές
    Μικρός Τιτανικός – Μπιγκ Σκάι Μιξ
    Φτινα Γιαλια
    Ας Περιμένει Ο Παράδεισος
    Fun Park
    Θέμα Ζωής
    Ποιος Δολοφόνος;
    Ας Περιμένει Ο Παράδεισος – Instrumental Version
    Whistle
    Η Εξήγηση Των Τριών
    Προσοχή Σκύλος Δαγκώνει!
    Πεθαίνω Για Σένα – Instrumental Version
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο κυκλοφορίας με πορτρέτα τριών ανδρών σε πλαίσια και τίτλο Imiskoumbria Le Ham.
2016
Le Ham
2015
Giannis Logothetis and Company (Live Recordings)
2011
Ta Kalitera Mou Chronia Sti Discoteque – The Best Years Of My Life At The Disco
Εξώφυλλο άλμπουμ με εικονογράφηση πικάπ, κύκλους και κείμενο
2010
Pos Na Sou To Po
2009
Petheno Gia Sena
2008
Πεθαίνω Για Σένα