Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2015
Giannis Logothetis and Company (Live Recordings)
Ημισκούμπρια
Κυκλοφόρησε το 2015
Λίστα Τραγουδιών
Εισαγωγή (Ίντρο), Βρήκαμε Την Λούλα Σ
Ο Γιος Του Πάρτα Όλα – Live
Το Κοκοράκι – Λάιβ
Δεν Δουλεύω – Λάιβ
Το Μπισκοτάκι – Λάιβ
O Poiitis – Live
Ποιος Θανάσης – Λάιβ
Η Πεθερά – Live
O Karagiozis – Live
Loula – Live
Είμαι Και Πολύ Καμάκι – Live
Μια Τυχαία Ιστορία – Λάιβ
Taka Taka – Live
Το Ανθρωπάκι – Live
Ο Σοφός – Λάιβ
Την Έκανα Λαχείο – Λάιβ
Το Σκυλάκι Το Κάνεις – Live
Μια Ιστορία – Λάιβ
Ο Σοφός (Ίμη) – Live
Ο Σούπερ Λαλάκης – Ντέμο
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη