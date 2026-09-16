Giannis Logothetis and Company (Live Recordings)

Εισαγωγή (Ίντρο), Βρήκαμε Την Λούλα Σ

Ο Γιος Του Πάρτα Όλα – Live

Το Κοκοράκι – Λάιβ

Δεν Δουλεύω – Λάιβ

Το Μπισκοτάκι – Λάιβ

O Poiitis – Live

Ποιος Θανάσης – Λάιβ

Η Πεθερά – Live

O Karagiozis – Live

Loula – Live

Είμαι Και Πολύ Καμάκι – Live

Μια Τυχαία Ιστορία – Λάιβ

Taka Taka – Live

Το Ανθρωπάκι – Live

Ο Σοφός – Λάιβ

Την Έκανα Λαχείο – Λάιβ

Το Σκυλάκι Το Κάνεις – Live

Μια Ιστορία – Λάιβ

Ο Σοφός (Ίμη) – Live

Ο Σούπερ Λαλάκης – Ντέμο