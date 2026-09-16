Άλμπουμ

Giannis Logothetis and Company (Live Recordings)

Ημισκούμπρια

Κυκλοφόρησε το 2015
Λίστα Τραγουδιών
    Εισαγωγή (Ίντρο), Βρήκαμε Την Λούλα Σ
    Ο Γιος Του Πάρτα Όλα – Live
    Το Κοκοράκι – Λάιβ
    Δεν Δουλεύω – Λάιβ
    Το Μπισκοτάκι – Λάιβ
    O Poiitis – Live
    Ποιος Θανάσης – Λάιβ
    Η Πεθερά – Live
    O Karagiozis – Live
    Loula – Live
    Είμαι Και Πολύ Καμάκι – Live
    Μια Τυχαία Ιστορία – Λάιβ
    Taka Taka – Live
    Το Ανθρωπάκι – Live
    Ο Σοφός – Λάιβ
    Την Έκανα Λαχείο – Λάιβ
    Το Σκυλάκι Το Κάνεις – Live
    Μια Ιστορία – Λάιβ
    Ο Σοφός (Ίμη) – Live
    Ο Σούπερ Λαλάκης – Ντέμο
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο κυκλοφορίας με πορτρέτα τριών ανδρών σε πλαίσια και τίτλο Imiskoumbria Le Ham.
2016
Le Ham
2011
Ta Kalitera Mou Chronia Sti Discoteque – The Best Years Of My Life At The Disco
Εξώφυλλο άλμπουμ με εικονογράφηση πικάπ, κύκλους και κείμενο
2010
Pos Na Sou To Po
2009
Petheno Gia Sena
2008
Petheno Gia Sena (Original Motion Picture Soundtrack)
2008
Πεθαίνω Για Σένα