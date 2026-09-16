Άλμπουμ

Πεθαίνω Για Σένα

Ημισκούμπρια

Κυκλοφόρησε το 2008
Λίστα Τραγουδιών
    Πεθαίνω Για Σένα
    Δυο Ζωές
    Μικρός Τιτανικός
    Φτηνά Γυαλιά
    Ας Περιμένει Ο Παράδεισος
    Fun Park
    Θέμα Ζωής
    Ποιος Δολοφόνος;
    Ας Περιμένει Ο Παράδεισος
    Whistle
    Η Εξήγηση Των Τριών
    Προσοχή Σκύλος Δαγκώνει!
    Πεθαίνω Για Σένα
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο κυκλοφορίας με πορτρέτα τριών ανδρών σε πλαίσια και τίτλο Imiskoumbria Le Ham.
2016
Le Ham
2015
Giannis Logothetis and Company (Live Recordings)
2011
Ta Kalitera Mou Chronia Sti Discoteque – The Best Years Of My Life At The Disco
Εξώφυλλο άλμπουμ με εικονογράφηση πικάπ, κύκλους και κείμενο
2010
Pos Na Sou To Po
2009
Petheno Gia Sena
2008
Petheno Gia Sena (Original Motion Picture Soundtrack)