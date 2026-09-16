Άλμπουμ

Ta Kalitera Mou Chronia Sti Discoteque – The Best Years Of My Life At The Disco

Ημισκούμπρια

Κυκλοφόρησε το 2011
Λίστα Τραγουδιών
    Στη Ντισκοτέκ
    Ζήλεια
    Το Λάθος Και Το Πάθος
    Αναρωτιέμαι
    Γιατί Με Αφήνεις
    Αν Μ’Αγαπάς
    Καμένο Χαρτί
    Το Μινόρε Των Τρελών
    Μια Ζωή Τα Ίδια
    Όλα Τα Θέλεις
    Είμαι Γυναίκα Και Το Ξέρω
    Όλα Σου Τα Έδωσα
    Μες τη Νύχτα Χάθηκα – Lost In The Night
    Χαθήκαμε
    Που Αλητεύεις
    Το Παιδί
    Φταίει Η Ένοχη Καρδιά Σου
    Η Νύχτα Δεν Τελειώνει
    Tautotita – I.D.
    Ζάλη Μου
    Μια Γυναίκα Καίγεται
    Παγίδα – Trap
    Κάποτε Ίσως – Maybe Sometime
    Anaidis – Cocky
    Βρέχει Μοναξιά
    Zileia – Jealousy (Club Mix)
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο κυκλοφορίας με πορτρέτα τριών ανδρών σε πλαίσια και τίτλο Imiskoumbria Le Ham.
2016
Le Ham
2015
Giannis Logothetis and Company (Live Recordings)
Εξώφυλλο άλμπουμ με εικονογράφηση πικάπ, κύκλους και κείμενο
2010
Pos Na Sou To Po
2009
Petheno Gia Sena
2008
Petheno Gia Sena (Original Motion Picture Soundtrack)
2008
Πεθαίνω Για Σένα