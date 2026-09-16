Άλμπουμ
Κυκλοφόρησε το 2011
Ta Kalitera Mou Chronia Sti Discoteque – The Best Years Of My Life At The Disco
Ημισκούμπρια
Κυκλοφόρησε το 2011
Λίστα Τραγουδιών
Στη Ντισκοτέκ
Ζήλεια
Το Λάθος Και Το Πάθος
Αναρωτιέμαι
Γιατί Με Αφήνεις
Αν Μ’Αγαπάς
Καμένο Χαρτί
Το Μινόρε Των Τρελών
Μια Ζωή Τα Ίδια
Όλα Τα Θέλεις
Είμαι Γυναίκα Και Το Ξέρω
Όλα Σου Τα Έδωσα
Μες τη Νύχτα Χάθηκα – Lost In The Night
Χαθήκαμε
Που Αλητεύεις
Το Παιδί
Φταίει Η Ένοχη Καρδιά Σου
Η Νύχτα Δεν Τελειώνει
Tautotita – I.D.
Ζάλη Μου
Μια Γυναίκα Καίγεται
Παγίδα – Trap
Κάποτε Ίσως – Maybe Sometime
Anaidis – Cocky
Βρέχει Μοναξιά
Zileia – Jealousy (Club Mix)
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη