Έτσι Που Λέτε (Αλέστε)

Να να να να, να να να να

Fake MCs νομίζετε ότι έχετε συγκρότημα;

(Να να να να, να να να να)

Πες τα ρε μεγάλε

Ακούστε τα Ημίζ

(Να να να να, να να να να)

Ένα αληθινό συγκρότημα

Ψευτιlitious, χα

(Έτσι που λέτε)

Είμαι ο Μεντζέλος μ' εμπειρία Μαθουσάλα

Κάθε γυναίκας καβαλιέρος, ο γέρος, ο Θεός Έρως τον λέει Καζανόβα

Κολλημένος στο Hip-Hop και όχι με την μπάλα

Ο MC στο M-I-C με φωνή χρυσή προκαλεί supernova

Όταν βγαίνω σαν απάχης όλοι φωνάζουν: "Άλα"

Ζεμπεκιά, τσικουδιά, ζωνάρι λιτό και τουφεκιά στο τσακίρ κέφι

Άνοιξε κι άλλη μουκάλα να πιω καμιά στάλα

Έχεις πιει δεκαπέντε κι είσαι στο παραπέντε να γίνεις κατρακύλα απ' τον λόφο του Στρέφη

Δέλτα Μι απ' τα Ημί και την παλιά σχολή

Kangol καπέλο, αλισίδα τσουρέκι στην τρίχα να μπλέκει και ηλεκρομπεκερεμπουκαλόυ

Άχρηστε MC σε έδιωξα μ' αποβολή

Γιατί 'σαι κακό PD και κακός MC κι όταν διδάσκω προσέχεις αλλού

Γιατί 'μαι good fella με φουστανέλα

Στο δαχτυλίδι φιλί, μπριγιαντίνη μαλλί σαν ελληνική κόζα μόστρα

Όταν έβρεχε στίχους εσύ κράταγες ομπρέλα

Γράφεις χάλια, χάνεις αβγά και πασχάλια, σελίνια ριάλια, μπηκες μπεγιόστρα

Σκύψε κεφάλι και respect στον παλιό

Γηραιός μουσικός του δρόμου αηδός, ο παλιός είν' αλλιώς και ο νέος αρρουραίος

Γιατί εγώ σου γέμιζα το μπιμπερό

Να χαρώ, να χαρώ το μωρό, το μωρό που 'γινε σκληρό· ραππερ στιγμιαίος

Σταμάτα τώρα, πιες τ' αμίλιτο νερό

Ράφτο, βάλε φερμουάρ, βγάλε τον σκασμό, κάνε τουμπεκί ψιλοκομμένο

Τα μουσικά σου εγγλήματα τα βρήκε ο Πουαρό

Με στοιχεία απ' τα ηχεία κι είναι δυστυχία και μια επιτυχία δεν θα κάνεις καημένο

Πίσω απ' το M-I-C κοροϊδεύω διαρκώς

Τα λάθος και σωστά, τα καλά και κακά είναι όλα στραβά, είναι όλα γελεία

¿Comprende? Capisce? Έγινα αντιλιπτός;

Τα Ημίζ εδώ ξανά γι' άλλη μια φορά, θα γίνει ο χαμός χωρίς αμφιβολία

[Chorus]

Έτσι που λέτε

Έχετε συγκρότημα

Έτσι που λέτε

Τα σπάτε, θέλει ερώτημα;

Έτσι που λέτε

Έχετε δίσκο σ' mp3

Έτσι που λέτε

Στα lives έρχονται three

Έτσι που λέτε

Undergroundιλίκια

Τι κι αν παίζεται Hip-Hop, τι κι αν παίζεται μπλιμπλίκια

Έτσι που λέτε

Τώρα στα κρεβάτια πέστε

Το κάνατε 'δω μέσα battle skills αλέστε

(battle skills αλέστε)

Yes, hello, my name is Μιθριδά

Ε, ρε το άτομο είναι ψυχάκια και τρελάκιας, εξηπνάκιας, γυαλάκιας, τζαμαρίας

Κόβω κωλαράκια σαν την ΥΠ.Ε.Δ.Α

Θα πήξεις, γι' αυτά που λες δεν κόβεις αποδείξεις κι έχω ενδείξεις ανούσιας φλυαρίας

Αφού φορώ γυαλιά είμαι σοφιστικέ

Βγάλε τα στιχάκια μας φωτοτυπία, είναι παρατυπία, μα θα μάθεις γράμματα

Σου φόρεσα γυαλιά, MC κομπλεξικέ

Τις ρίμες σου φτύνω όταν βήχω, έχεις στίχο και ήχο για κλάματα

Αν σε αφήσω να νικήσεις ο αγώνας θα 'ν' σικέ

Τρέμεις πάνω στο ring, είδες την Sadako απ' το The Ring και σου πάει να

Γι' αυτό στον πάτο είσαι απ' το '96 και

Απορώ τόσο καιρό κάνεις τον σκληρό έξω απ' τον χορό, να, μην στα χρωστάω, να

Την μπίχλα στο δισκάδικο βλέπω έναν λεκέ

Φόρα τσεμπέρι, σφουγγάριστρα στο χέρι, γίνε μια πλύστρα, καθάρα τη βρώμα

Ωχ, είναι το cd σου, συγνώμη κολλητέ

Ραπ για τα μπάζα, μουσική για τα μπάζα, εξώφυλλο για τα μπάζα και υπάρχεις ακόμα;

Δεκαοχτώ ευρώ για τούτο το σκουπίδι;

Ούτε για σουβέρ, καλύτερα σουβλάκια με τον Neraku τον εξπέρ mothafucka

Και δεν είσαι καν στο βιβλίο του Τερζίδη

Τ' όνομά σου μόνο στο δικό σου τετράδιο και αυτό είναι άδειο μέσα στην σάκα

Τόσα χρόνια σπόγγος έχεις γίνει ράκος

Σε crew να 'σαι μέλος, κολλημένος στο έλος, γι' αυτό me Μεντζέλος - you [?]

Σταμάτα να 'σαι πια του Hip-Hop ο Τζανετάκος

Εγώ είμαι ο Βουτσάς, παιδί της κλότσας, σταμάτα να μιλάς και ρούφα την γρανίτα

Στη φάπα και στην γκάφα, MC φιγούρατζη

Φαντεζί, γιαλατζί, κανε ό,τι κανει ο χιμπατζης, η ζωή σου μία στροφή επιτόπια

Σαν πόρνη ραππερόνι, που ψάχνει νταβατζή

Αφού το ζεις στα στενά και χρεώνεις φτηνά, τι κάνεις πιατσα σε καλά κατατόπια;

Μείνε στο γλυφοκώλιασμα, μείνε στην απάτη

Μείνε στην κάλτσα, προχειράντζα, mp3-σκουπιδάτζα, αρπακόλλα

Σε λένε τιποτένιο κι εμένα Μιθριδάτη

Το ραπ σου είναι φόλα γι' αυτό ξεκόλλα γιατί για Kolynos βάλε απλά κόλλα

[Chorus]

Έτσι που λέτε

Έχετε συγκρότημα

Έτσι που λέτε

Τα σπάτε, θέλει ερώτημα;

Έτσι που λέτε

Έχετε δίσκο σ' mp3

Έτσι που λέτε

Στα lives έρχονται three

Έτσι που λέτε

Undergroundιλίκια

Τι κι αν παίζεται Hip-Hop, τι κι αν παίζεται μπλιμπλίκια

Έτσι που λέτε

Τώρα στα κρεβάτια πέστε

Το κάνατε 'δω μέσα battle skills αλέστε

[Chorus]

Έτσι που λέτε

Έχετε συγκρότημα

Έτσι που λέτε

Τα σπάτε, θέλει ερώτημα;

Έτσι που λέτε

Έχετε δίσκο σ' mp3

Έτσι που λέτε

Στα lives έρχονται ένας, δύο, three

Έτσι που λέτε

Undergroundιλίκια

Τι κι αν παίζεται Hip-Hop, τι κι αν παίζεται μπλιμπλίκια

Έτσι που λέτε

Τώρα στα κρεβάτια πέστε

Το κάνατε 'δω μέσα battle skills αλέστε

[Outro]

(μικρά είναι όμως μεγάλα λόγια λένε)

Να να να να, να να να να

(Έτσι που λέτε)