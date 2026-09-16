Brazil-Imiz 1-0

[Intro: Δημήτρης Μεντζέλος]

Uh, uh

Ημίζ, ΔΜ

Το κερασάκι βραζιλιάνικη κατάστα

Και τα μαλλιά μου σοκολατίνα πάστα

[Verse 1: Μεντζέλος]

Μες στο κλάμπι στριμωξίδι

Μόλις είχα πιει το τρίτο

κατσαβίδι

Μπόμπα ξύδι, υγρό σκουπίδι

Κι από σκόμβρος είχα γίνει συναγρίδι

Τότε μού 'ρθε κεραμίδι

Κι είδα μπρος μου βραζιλιάνικο στολίδι

Ήταν Εύα και το σώμα της το φίδι

Μα αντί για μήλο πήρα έν' απίδι

Μαργαριτάρι μαύρο μες στο στρείδι

Βάζεις σανίδι και στο βγάζει πριονίδι

Είμ' ειδήμων στο παιχνίδι

Και αφήνω τον καφέ για τον Λουμίδη

Δίχως σκέψεις σηκώνω φρύδι

Τρέχω δίπλα της και της μιλάω ήδη:

''Δωσ' της καρδιάς σου το αντικλείδι

Έχω πετάξει μαζί σου σαν το Γονίδη

''

Μου λέει: "Τι είπες, ρε σαμιαμίδι?"

Σαν νά 'φαγα στη μάπα ένα μπουνίδι

Η μπραζιλέρο, εν κατακλείδι

Με φύσηξε σαν νά 'μαι αποκαΐδι

[Chorus: Μιθριδάτης]

Είσαι απ' την Brazil

Είμαι απ' τα Ημί

Είσαι πολύ κορμί

Μου βγήκαν οι οφθαλμοί

Είσαι απ' την Brazil

Είμαι απ' τα Ημί

Μπήκα μες στο ζουμί

Μα έφαγα παρακμή

[Chorus: Μιθριδάτης]

Είσαι απ' την Brazil

Είμαι απ' τα Ημί

Είσαι πολύ κορμί

Μου βγήκαν οι οφθαλμοί

Είσαι απ' την Brazil

Είμαι απ' τα Ημί

Μπήκα μες στο ζουμί

Μα έφαγα παρακμή

[Post-Chorus: Μιθριδάτης]

Ααχ ααχ ααχ

Κάτσε να δεις, φίλε μου Μεντζέλο, τώρα πως γίνεται η κατάσταση

Uno, dos, tres

[Verse 2: Μιθριδάτης]

Να να να να να

Copa Cabana

Και στο χέρι

Cohiba Cuba Havana

Και 'γω 'χω ρούμι και πίτσα μεξικάνα

Μπρος μου χορεύει καυτή Βραζιλιάνα

Ήταν Chiquita, τρελή μπανάνα

Το κούναγε σαν νά 'τανε ζαργάνα

Ούτε συλφίδα, ούτε νταρντάνα

Το τέλειο κορμί, λατινοαμερικάνα

Με ξυπνάει απ' τη νιρβάνα

Το φλάουτο του Θέοτα του Πάνα

Lovermanah, μαλαγάνα

Στο καμάκι είμαι παλιά καραβάνα

Διάσημος ράπερ, φορώ μπαντάνα

"Θες να γίνεις των παιδιών μου η μάνα?"

Τότε απεδείχθη γλωσσοκοπάνα

Μου λέει: "Φύγκε, τα σε βγκάλω στο

Τατιάνα

"

Έφαγα πίκρα και καμπάνα

Η μαγική τσατσάρα έγινε τσουγκράνα

Μα δε με ξέρει? Ε, ρε κοτσάνα!

Τώρα μόνος κροταλίζω τη ροκάνα

[Chorus: Μιθριδάτης]

Είσαι απ' την Brazil

Είμαι απ' τα Ημί

Είσαι πολύ κορμί

Μου βγήκαν οι οφθαλμοί

Είσαι απ' την Brazil

Είμαι απ' τα Ημί

Μπήκα μες στο ζουμί

Μα έφαγα παρακμή

[Chorus: Μιθριδάτης]

Είσαι απ' την Brazil

Είμαι απ' τα Ημί

Είσαι πολύ κορμί

Μου βγήκαν οι οφθαλμοί

Είσαι απ' την Brazil

Είμαι απ' τα Ημί

Μπήκα μες στο ζουμί

Μα έφαγα παρακμή