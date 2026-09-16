Εγώ είμαι εγώ,

εκείνος που σ’ αγάπησε πολύ.

Εγώ είμαι εγώ,

εκείνος που επόνεσε για σένα.

Εγώ είμαι εγώ,

αυτός που εθυσίαζε τα πάντα στη ζωή

για σένα, για σένα, για σένα.

Χωρίς καρδιά, χωρίς ψυχή, δίχως αισθήματα

ήσουν κι εσύ κρίμα και τόσο σ’ αγαπούσα.

Είμαι κι εγώ απ’ της ζωής τα τόσα θύματα

που μες στην πλάνη και το ψέμα χρόνια ζούσα.

Κρίμα λοιπόν, κρίμα λοιπόν και σ’ αγαπούσα.

Πολύ βαρύ

να ζεις μέσα στο ψέμα μια ζωή.

Πολύ βαρύ

να έχεις αγαπήσει μια απάτη.

Πικρό φιλί

στα χείλη μια ολόκληρη ζωή

και δάκρυ, και δάκρυ, και δάκρυ.

Χωρίς καρδιά, χωρίς ψυχή, δίχως αισθήματα

ήσουν κι εσύ κρίμα και τόσο σ’ αγαπούσα.

Είμαι κι εγώ απ’ της ζωής τα τόσα θύματα

που μες στην πλάνη και το ψέμα χρόνια ζούσα.

Κρίμα λοιπόν, κρίμα λοιπόν και σ’ αγαπούσα.