Άλμπουμ

Best Hits

Λευτέρης Πανταζής

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
    Αγαπάω Αγαπώ
    Άντρες Που Πονάνε
    Απόψε Στις Ακρογιαλιές
    Βγες
    Εγώ Είμαι Εγώ
    Έξω Τρελάνει Τον Θεό
    Φιλάκια
    Για Πρώτη Φορά
    Εισαγωγή
    Κάτι Τρέχει
    No For Now
    Πάλι Μόνοι
    Παντρεμένος
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Άνδρας με λευκό κοστούμι και γυναίκα με κίτρινο φόρεμα σε εξώφυλλο τραγουδιού με λεμόνια
2026
Lemonia Mou
Εξώφυλλο τραγουδιού με άνδρα που κρατά ένα μωρό
2026
Kori Mou
Άνδρας καλλιτέχνης με μαύρο σακάκι δίπλα σε πολυθρόνα με βασιλικό στέμμα και αναμμένα κεριά
2025
Vasilias (Bonus Edition)
Άνδρας με μαύρο σακάκι δίπλα σε πολυτελή θρόνο με στέμμα και αναμμένα κεριά σε κόκκινο φόντο.
2025
Vasilias
Άνδρας τραγουδιστής με ασπρόμαυρο κοστούμι σε εξώφυλλο άλμπουμ με κόκκινη κουρτίνα
2025
Teleftaia Klisi
Εξώφυλλο τραγουδιού σε κόκκινο φόντο με τίτλο Νιώθω Ταραχή
2025
Taraxi