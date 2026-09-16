Για πρώτη φορά,

στ’ αστέρια πετάω, στη γη δεν πατάω

λες κι έχω φτερά,

για πρώτη φορά,

δυο μάτια γαλάζια με λιώνουν τα βράδια,

με πάνε μακριά,

σε θέλω κοντά μου,

μην παίζεις κρυφτό στη δική μου καρδιά.

Για πρώτη φορά,

στις φλέβες μου νιώθω να μην έχω αίμα,

να έχω φωτιά,

για πρώτη φορά,

δυο μάτια γαλάζια τα κρύα μου βράδια

με στέλνουν ξανά,

σε θέλω κοντά μου,

μην παίζεις κρυφτό στη δική μου καρδιά.

Έχω κολλήσει στα δυο σου μάτια,

κοίτα με πάλι, εγώ κομμάτια,

κλείσε με στα βλέφαρά σου φυλακή

κι άσε με ισόβια εκεί,

έχω κολλήσει στα δυο σου μάτια,

κοίτα με πάλι κι εγώ κομμάτια,

θάλασσα γαλάζια μου και ουρανέ

περιμένω πότε θα μου πεις το ναι, ναι.

Για πρώτη φορά,

δεν ξέρω ποιος είμαι, δεν ξέρω που πάω,

δε νοιάζομαι πια,

για πρώτη φορά,

δυο μάτια μαγνήτες με κάνουν τις νύχτες

να νιώθω τρελά,

σε θέλω κοντά μου,

μην παίζεις κρυφτό στη δική μου καρδιά.

Έχω κολλήσει στα δυο σου μάτια,

κοίτα με πάλι, εγώ κομμάτια,

κλείσε με στα βλέφαρά σου φυλακή

κι άσε με ισόβια εκεί,

έχω κολλήσει στα δυο σου μάτια,

κοίτα με πάλι κι εγώ κομμάτια,

θάλασσα γαλάζια μου και ουρανέ

περιμένω πότε θα μου πεις το ναι, ναι.