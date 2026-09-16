Πάλι πια μείναμε μόνοι

κι ο πόνος τις καρδιές μας ματώνει

και μας τυλίγουν χίλιοι πόνοι

πάλι κι οι δυο, πάλι μόνοι.

Δε φταίει άλλο τίποτα απ’ τον εγωισμό μας

συγγνώμη ας ζητήσουμε το σφάλμα είναι δικό μας.

Ας πάρουμε απόφαση να ξαναϊδωθούμε

δεν πρέπει να χωρίσουμε αλλά ν’ αγαπηθούμε.

Πάλι πια μείναμε μόνοι

κι η μοναξιά του δυο μας παγώνει

άδειοι για μας τώρα οι δρόμοι

πάλι κι οι δυο, πάλι μόνοι.

Δε φταίει άλλο τίποτα απ’ τον εγωισμό μας

συγγνώμη ας ζητήσουμε το σφάλμα είναι δικό μας.

Ας πάρουμε απόφαση να ξαναϊδωθούμε

δεν πρέπει να χωρίσουμε αλλά ν’ αγαπηθούμε.