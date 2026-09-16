Κάτι τρέχει κι ο ένας πια τον άλλον δεν αντέχει

και στις δύσκολες στιγμές μας πέρα βρέχει

κάτι τρέχει, κάτι τρέχει.

Κι η αγάπη από μας δείχνει ν’ απέχει

κι ημερομηνία λήξης μάλλον έχει

κάτι τρέχει, κάτι τρέχει.

Γιατί δεν λέμε την αλήθεια

γιατί δεν το παραδεχόμαστε

πως τώρα μόνο από συνήθεια

στο ίδιο σπίτι πια βρισκόμαστε.

Αφού κι οι δυο αλλού δινόμαστε.

Κάτι τρέχει κι η ζωή μας πλέον νόημα δεν έχει

και μια ανάσα απ’ το τέλος πια απέχει

κάτι τρέχει, κάτι τρέχει.

Κι η αγάπη μας μέλλον πια δεν έχει

κι ημερομηνία λήξης μάλλον έχει

κάτι τρέχει, κάτι τρέχει.

Γιατί δεν λέμε την αλήθεια

γιατί δεν το παραδεχόμαστε

πως τώρα μόνο από συνήθεια

στο ίδιο σπίτι πια βρισκόμαστε.

Αφού κι οι δυο αλλού δινόμαστε.