[Chorus: Tsaki]

Στη γρήγορα λωρίδα cash out (Ehe. Eh)

Δυό μάτια με προσέχουν πού πάω (Ehe. Eh)

Στην πίσω θέση να τα μετράω (Ehe. Eh)

Δε θυμάμαι, μα ποτέ δεν ξεχνάω (Ehe. Eh)

[Chorus: Tsaki]

Στη γρήγορα λωρίδα cash out (Ehe. Eh)

Δυό μάτια με προσέχουν πού πάω (Ehe. Eh)

Στην πίσω θέση να τα μετράω (Ehe. Eh)

Δε θυμάμαι, μα ποτέ δεν ξεχνάω (Ehe)

[Verse 1: Tsaki]

Μικροί το τρέχαμε. Πίσω από τ' όνειρο, όλα μου φταίγανε

Δρόμοι που δε διαλέγουμε, φίλοι πάνε και έρχονται, aha (Aha)

Δε με μισώ, απογοητεύομαι

Πείσμα ποτέ δεν πέθανε, δάκρυα ανακατεύουμε, aha (Aha)

Αυτός ο κόσμος δεν είν' φίλος σου

Κανείς δε θα 'ναι δίπλα σου, τον πόνο κάνε ήχο σου

Το μίσος, τον πόνο, τον φόβο, το γέλιο σου

Κανείς δε νίκησε τον χρόνο όσο το μέλλον σου

Όσο αναπολώ, στα παλιά δε γυρνάω

Φεύγω, πετάω, πάμε στον ορίζοντα

Σ' ευχαριστώ, αλλά δε σου χρωστάω

Πάω από το 1 ως το άπειρο, είμαστε τίποτα

[Verse 2: Μικρός Κλέφτης]

Η ζωή δεν περιμένει, φεύγει σαν τα fast cash

Πίσω από την μπάλα σαν ανέμελος πιτσιρικάς

Θα το κάνω για 'μένα, θα το κάνω για 'μας

Ήπια το ίδιο μ' εσένα για να δω πού γυρνάς

Όταν κλείνεις τα μάτια, πού πας;

Λένε ότι πάντα καταλήγεις όπου κοιτάς

Έχω ανοιχτό παράθυρο, φυσάει βοριάς

Γεννιέσαι, ζεις, πεθαίνεις, πετάς

Σε μισήσαν πρώτα όταν έβγαλες cash

Σ' αγαπάν οι losers όταν κάπου νικάς

Άμα δεν το πάρεις, δε σου φεύγει ο νταλκάς

Δε με βγάζαν photo όταν έφαγα flash (Haha)

Μη γελάς, μη μιλάς

Όταν μιλάν τα φράγκα, κολλάς

Πόσο ακριβά πουλάς ό,τι αγαπάς;

Και πόσα μετράς πριν απ' το cash;

[Verse 3: ΛΕΞ]

Μας ματιάζουνε, μωρό μου, τα μάτια όλου του κόσμου

Λένε πέτυχα πολλά, μα είμαι ακόμα ο εαυτός μου

Αν δε λάμψω αρκετά, θ' αναλάβουνε οι bros μου

Γιατί ο Tsaki είναι γαμώ, κι ο ΜΚ είν' αδελφός μου

Όλοι οι φίλοι μου είναι

cyberpunk

,

καπνίζουνε τα cyber skunk

Στη Σαλούγκα με τα tank. Ρα-τα-τα,

machine gun funk

Όλοι μας ξεκινάμε από την πίσω θέση

Και μετράμε τις ώρες για να φτάσουμε στην μπροστά. Επίσης

Όλοι γουστάρουμε κόντρες και στα μικρόφωνα σπόντες

Στον λάκκο με τους επιζώντες. Karate Kid με τις κόμπρες

Όλοι μου λένε "Είσαι so blessed γιατί δεν έχεις το complex"

Μα ο Hate είν' αδελφός μου, θα του πάρω ένα-

Τρέχω σαν να 'φαγα 2 φανάρια, πήγα ταμείο με 3 χινάρια

Το '18 ήμασταν μέσα στα δίχτυα. Όχι απ' αυτά που 'χουν δίπλα δοκάρια

Μου λέει "τι τρέχει;". Όταν της λείπω, μου λέει πως βρέχει

Της λέω "δεν τρέχει". Θα 'χει τον πρώτο αφού τον αντέχει

[Chorus: Tsaki]

Στη γρήγορα λωρίδα cash out (Ehe. Eh)

Δυό μάτια με προσέχουν πού πάω (Ehe. Eh)

Στην πίσω θέση να τα μετράω (Ehe. Eh)

Δε θυμάμαι, μα ποτέ δεν ξεχνάω (Ehe. Eh)