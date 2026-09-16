Άλμπουμ

CASH OUT

ΛΕΞ

Κυκλοφόρησε το 2023
Λίστα Τραγουδιών
    LOADOUT
    BIG DOGS
    DROP
    HOT WHEELS
    8===D
    GOD DAMN
    WAVE
    CASH OUT
    CASINO
    ΤΟ ΑΜΑΞΙ
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο μουσικού άλμπουμ με λευκή αράχνη σε μαύρο φόντο και τίτλο Dope Sport III.
2026
EURO
Εξώφυλλο τραγουδιού με κοντινό πλάνο προσώπου και σουρεαλιστικά στοιχεία στα μάτια.
2025
Spasmeni Fleva
Άνδρας με καπέλο και σταυρωμένα χέρια μπροστά από κολάζ φωτογραφιών και γκράφιτι
2024
G.T.K.
2024
Golgothas
2023
Arte Povera
Εξώφυλλο μουσικού κομματιού με τίτλο Epiloges σε μαύρο φόντο με υφή βράχου
2022
Epiloges (Prod. By Skive)