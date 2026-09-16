Άλμπουμ

Golgothas

ΛΕΞ

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    Intro
    Νίτρο
    City Boys
    Familia
    Titan
    Top Boys
    Made In Greece
    Εκατό
    Muerte
    Ιούδας
    Skg Mecca
    Γολγοθάς
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Εξώφυλλο μουσικού άλμπουμ με λευκή αράχνη σε μαύρο φόντο και τίτλο Dope Sport III.
2026
EURO
Εξώφυλλο τραγουδιού με κοντινό πλάνο προσώπου και σουρεαλιστικά στοιχεία στα μάτια.
2025
Spasmeni Fleva
Άνδρας με καπέλο και σταυρωμένα χέρια μπροστά από κολάζ φωτογραφιών και γκράφιτι
2024
G.T.K.
2023
Arte Povera
2023
CASH OUT
Εξώφυλλο μουσικού κομματιού με τίτλο Epiloges σε μαύρο φόντο με υφή βράχου
2022
Epiloges (Prod. By Skive)