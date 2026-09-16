[Intro: Sadam]

Άιντε, Κώτσο

[Verse 1: Sadam]

Έχω τις μπάρες μου τάφο, πάνω τους κλαίνε όταν γράφω

Κανένα τέλος ιδανικό άμα δεν το υπογράφω

Hooligans στην Τσιμισκή, στη Mona Lisa ζωγράφος

Γεια σου, Στελάκη, γεια σου, Τσισφή, γεια σου, Γιώργο, γεια σου-

Σ' ένα scooter πάνω με τον Λέο, σαν ποτάμι μες στην πόλη ρέω

Κουβαλάμε τόσες αμαρτίες που δεν τις ξεπλένει όλο το Αιγαίο

Στον Θερμαϊκό μιλάω και λέω "

Καταδίκη μου

, καταρρέω

Πριν από λίγο σου 'πα σ' αγαπώ, ελπίζω να μην ήταν τελευταίο"

Καταδίκη

, καταλάθος, καλημέρα, καταβάθος

Κάθε μέρα που ξυπνάμε άθλος, κάθε μέρα, κάθε μέρα άγχος

Τρώγαμε από τα κατεψυγμένα, λέγαν τα λεφτά καταραμένα

Τώρα τα πετάμε σαν τα ζάρια, ανφάν γκατέ στα μεγάλα ψάρια

Βλέπω την εικόνα Του τα βράδια, νιώθω δίπλα του σαν παραβάτης

Πόσα είδανε τα δυό μου μάτια έξω στον δρόμο σαν διαβάτης;

Ο έρωτάς μας κυκλοθυμικός, μία έτσι, μία αλλιώς, σαν Μάρτης

Για το δικαστήριο ποινικός, για άλλους έξοδος από το matrix

Είναι το σύμπαν αναρχικό, ούτε ένας όρος, ούτε κανόνας

Ξέσπασε στο περιπολικό, ή μαζί μας ή θα είσαι εχθρός μας

Ούτε ένα συγγνώμη ή ευχαριστώ όταν το αίμα κυλά ζεστό

Από τις ράγες παράδεισο

, τα όνειρά μας πέταλα ανεμώνας

[Chorus: Sadam]

Aye,

top boys

, μη λυπηθείτε κανέναν

Ό,τι έχουμε είμαστε εμείς

, δε μας λυπήθηκε ποτέ κανείς

Ay, top boys, μη φοβηθείτε κανέναν

Για όσους δεν πρόλαβαν να γεράσουν, όταν τους βρούμε να χαμογελάσουν

Aye, top boys, top boys, top boys, aye, top boys, top boys

Aye, top boys, top boys, top boys

[Verse 2: LEX]

Top boys, golden boys, γειτονιές, πολυεθνικές

Χωρίς γραφεία, μόνο μνημεία, κάθε στενό κι άλλες προσευχές

Ανεβαίνω και βλέπω τη θέα ψηλά απ' τις 40 εκκλησιές

Τόσοι είναι οι άγιοι

που με προστατεύουνε κι όταν με βλέπουν λέν'

"Ku je mo, Lex?"

Όσοι δεν είδαν ελπίδα ποτέ βασίζουνε το όνειρο σ' ένα κουπλέ

Ή τρέχουνε μέσα στα

5x5

με μπλούζες του Neymar και του Mbappé

Αυτός ο κόσμος δε δίνει πολλά, έτσι αγαπά άμα σου υπόσχονται κι άλλα

Γι' αυτό ίσως δεν πάρω ποτέ στο παιδί μου μικρόφωνο αλλά ούτε και μπάλα

Όσο για 'μας, όσο για 'μας, δεν ξέραμε κάτι καλύτερο

Είτε θα ζούσαμε απ' όλα αυτά, είτε νυχτέρι σε κάποιο περίπτερο

Όλοι δουλεύουμε για

ένα κομμάτι

κι ας το εννοούμε διαφορετικά

Εγώ είμαι ο Luffy, ο ψηλός είναι ο Zoro με μία μπαντάνα και τρία σπαθιά

Όλοι κολλάν με το rap σαν να είναι η νέα ντρόγκα στην πιάτσα

Ώσπου να πιώ έναν καφέ μου 'χουν πει τρία rap, στα δύο καλά το ένα-

Είπα στον σπόνσορά μου πως δεν κόβω ποτέ κι ας μαζεύω ψιλά από το πάτωμα

Δε μου φτάνουνε 12 βήματα κι ας έχω το πρώτο σαν να πάω για κάρφωμα

Ξέρω πως αν εξαρτάσαι από κάτι στη ζούγκλα αυτή είσαι θύμα

Ο μόνος καλός εθισμός που γνωρίζω είναι ο rapper από την Αθήνα

Δε μας έχουνε εδώ για να κρίνουμε, μας έχουνε για να ματώνουμε

Πανηγυρίζουμε που επιβιώνουμε, γι' αυτό και όλοι δηλώνουμε

[Chorus: Sadam]

Aye, top boys, μη λυπηθείτε κανέναν

Ό,τι έχουμε είμαστε εμείς

, δε μας λυπήθηκε ποτέ κανείς

Ay, top boys, μη φοβηθείτε κανέναν

Για όσους δεν πρόλαβαν να γεράσουν, όταν τους βρούμε να χαμογελάσουν

Aye, top boys, top boys, top boys, aye, top boys, top boys

Aye, top boys, top boys, top boys