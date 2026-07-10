Άλμπουμ

EURO

ΛΕΞ

Κυκλοφόρησε το 2026
Λίστα Τραγουδιών
    EURO
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2025
Spasmeni Fleva
2024
G.T.K.
2022
Epiloges (Prod. By Skive)
2022
Metro
2020
Varane
2019
Oxi Simera