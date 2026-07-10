Άλμπουμ

Metro

ΛΕΞ

Κυκλοφόρησε το 2022
Λίστα Τραγουδιών
    Intro (Apo Tous Yponomous)
    Point Blank
    Holdem
    To Parathiro Mou
    M2S
    Air Max
    Matomeno Terrain
    Spike Lee
    Poulia
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