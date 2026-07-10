Άλμπουμ

G.T.K.

ΛΕΞ

Κυκλοφόρησε το 2024
Λίστα Τραγουδιών
    3000 Strofes
    Xeiroteri Genia
    Graffiti
    Cognac
    F.K.A.
    Alitiki Agapi
    24ora
    Nyxterides
    Breakdance
    SL
    Mov Vroxi
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
2026
EURO
2025
Spasmeni Fleva
2022
Epiloges (Prod. By Skive)
2022
Metro
2020
Varane
2019
Oxi Simera