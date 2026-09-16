180 μοίρες
Μύρωνας Στρατής
Από το Άλμπουμ Allos Kosmos που κυκλοφόρησε το 2011
Στίχοι
180 μοίρες
έστριψα αφού δεν βρήκες
λόγια να μου εξηγήσεις
τρόπο για να με κρατήσεις
Λες "τα πάντα είμαι εγώ"
εσύ που όλο ξεχνάς τα πάντα
Σ’ είχα αγαπήσει
μα ήμουν μία λύση
για να μη κοιμάσαι μόνη σου
μη ζητάς συγγνώμη
τώρα όλοι οι δρόμοι
οδηγούν μακριά από το δρόμο σου
180 λέξεις
σου `γραψα για να διαλέξεις
μια να σε συγκινήσει
πριν το τέλος να αρχίσει
Λες "τα πάντα είμαι εγώ"
εσύ που όλο ξεχνάς τα πάντα
Σ’ είχα αγαπήσει
μα ήμουν μία λύση
για να μη κοιμάσαι μόνη σου
μη ζητάς συγγνώμη
τώρα όλοι οι δρόμοι
οδηγούν μακριά από το δρόμο σου
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