180 μοίρες

έστριψα αφού δεν βρήκες

λόγια να μου εξηγήσεις

τρόπο για να με κρατήσεις

Λες "τα πάντα είμαι εγώ"

εσύ που όλο ξεχνάς τα πάντα

Σ’ είχα αγαπήσει

μα ήμουν μία λύση

για να μη κοιμάσαι μόνη σου

μη ζητάς συγγνώμη

τώρα όλοι οι δρόμοι

οδηγούν μακριά από το δρόμο σου

180 λέξεις

σου `γραψα για να διαλέξεις

μια να σε συγκινήσει

πριν το τέλος να αρχίσει

Λες "τα πάντα είμαι εγώ"

εσύ που όλο ξεχνάς τα πάντα

Σ’ είχα αγαπήσει

μα ήμουν μία λύση

για να μη κοιμάσαι μόνη σου

μη ζητάς συγγνώμη

τώρα όλοι οι δρόμοι

οδηγούν μακριά από το δρόμο σου