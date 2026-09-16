Άλμπουμ

Allos Kosmos

Μύρωνας Στρατής

Κυκλοφόρησε το 2011
Λίστα Τραγουδιών
    180 μοίρες
    Μικρή μου αγάπη
    Δίπλα σ’ αγαπώ
    Αν με θέλεις
    Την αλήθεια
    Εγώ θα προσπαθώ
    Όλες μου οι ζωές
    Σε θέλω εδώ
    Μια βόλτα
    Μη φοβάσαι
    Όσα κλείνεις μες στις λέξεις
    Τα σημαντικά
    Η σκοτεινή μου πλευρά [acoustic]
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Άνδρας και γυναίκα κάθονται αντικριστά σε καρέκλες σε λευκό δωμάτιο.
2020
Oso Zeis
Εξώφυλλο τραγουδιού με άνδρα καλλιτέχνη σε μωβ φόντο με τίτλο «Δεν Είναι Έτσι Η Αγάπη».
2019
Den Einai Etsi I Agapi
Κοντινό πορτρέτο άνδρα με μαύρο μπουφάν σε φόντο με τροπικά μοτίβα
2018
Nomos
2017
An Tolmas
Άνδρας με γυαλιά ηλίου σε κοντινό πλάνο με αναγραφόμενο κείμενο
2017
An Tolmas
Εξώφυλλο τραγουδιού με άνδρα που φοράει μαύρο δερμάτινο μπουφάν σε τροπικό φόντο
2017
Den Einai Arga (Mar G Rock Remix)