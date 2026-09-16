Δίπλα σ’ αγαπώ

Φωτογραφία σε ένα χάρτινο κουτί

χαμογελάμε εγώ και εσύ

τσαλακωμένη μα τόσο αληθινή

αστείο που πια δεν είμαστε μαζί

Έπιασε βροχή

ήρθε η στιγμή.....

Καρδιά μου εγώ

διπλά σ’ αγαπώ

και πια στη σιωπή δεν κρύβομαι

καρδιά μου εγώ

διπλά προσπαθώ

μες τη βροχή να σου κλέψω ένα φιλί

Σ’ άφησα να φύγεις επειδή

έπαψα να νιώθω το φιλί

ξέχασα για μας να προσπαθώ

είχα βαρεθεί το σ’ αγαπώ

Έπιασε βροχή

ήρθε η στιγμή.....

Καρδιά μου εγώ

διπλά σ’ αγαπώ

και πια στη σιωπή δεν κρύβομαι

καρδιά μου εγώ

διπλά προσπαθώ

μες τη βροχή να σου κλέψω ένα φιλί

Διπλά σ’ αγαπώ

και πια στη σιωπή δεν κρύβομαι

καρδιά μου εγώ

διπλά προσπαθώ

μες τη βροχή να σου κλέψω ένα φιλί