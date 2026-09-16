Δίπλα σ’ αγαπώ
Μύρωνας Στρατής
Από το Άλμπουμ Allos Kosmos που κυκλοφόρησε το 2011
Στίχοι
Φωτογραφία σε ένα χάρτινο κουτί
χαμογελάμε εγώ και εσύ
τσαλακωμένη μα τόσο αληθινή
αστείο που πια δεν είμαστε μαζί
Έπιασε βροχή
ήρθε η στιγμή.....
Καρδιά μου εγώ
διπλά σ’ αγαπώ
και πια στη σιωπή δεν κρύβομαι
καρδιά μου εγώ
διπλά προσπαθώ
μες τη βροχή να σου κλέψω ένα φιλί
Σ’ άφησα να φύγεις επειδή
έπαψα να νιώθω το φιλί
ξέχασα για μας να προσπαθώ
είχα βαρεθεί το σ’ αγαπώ
Έπιασε βροχή
ήρθε η στιγμή.....
Καρδιά μου εγώ
διπλά σ’ αγαπώ
και πια στη σιωπή δεν κρύβομαι
καρδιά μου εγώ
διπλά προσπαθώ
μες τη βροχή να σου κλέψω ένα φιλί
Διπλά σ’ αγαπώ
και πια στη σιωπή δεν κρύβομαι
καρδιά μου εγώ
διπλά προσπαθώ
μες τη βροχή να σου κλέψω ένα φιλί
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