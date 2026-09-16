Μη μου μιλάς για τα παλιά, τα ξεχασμένα

Απόψε είμαι για πολλά

Μη με κοιτάς ειρωνικά, μη με κρίνεις

Άκουσε με μια φορά

Να μη με ξεχνάς το πόσο με έχεις ανάγκη

και εγώ θα μείνω κοντά σου μικρή μου αγάπη

Μην αποφεύγεις το φιλί

αφού τα μάτια μας το ζητάνε από την αρχή

Μη μου κρύβεσαι μπορείς αν το θέλεις

Μέσα μου απόψε να κρυφτείς

Να μη με ξεχνάς το πόσο με έχεις ανάγκη

και εγώ θα μείνω κοντά σου μικρή μου αγάπη