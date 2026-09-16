Η σκοτεινή μου πλευρά [acoustic]

Μια σε έχω μια σε χάνω

κι όλο θέλεις παραπάνω

σήμερα όμως είναι η μέρα

που δεν πάει παραπέρα

Κλείνομαι και πια δεν έχω

δύναμη να το ελέγξω

το σκοτάδι που ‘χω κρύψει

μ’ αγκαλιάζει με φορτίζει

Δεν μπορώ ν’ αφήνομαι πια στο κενό

δεν αντέχω σ’ αυτόν τον ρυθμό

θα ξεφύγω

Δεν μπορώ κι ίσως να μην προλάβεις κι εσύ

να κλειδώσεις την πόρτα σου πριν σε τραβήξω ξανά

στην κρυφή, σκοτεινή μου πλευρά

Μια σε έχω μια σε χάνω

όχι πια δεν πάει άλλο

πάλι πίσω με πηγαίνεις

ένα δίνεις, δυο μου παίρνεις

Ίσως στα όρια να φτάσω

να τα χάσω, να ξεσπάσω

τίποτα δεν έχει μείνει

το κακό πια έχει γίνει

Δεν μπορώ ν’ αφήνομαι πια στο κενό

δεν αντέχω σ’ αυτόν τον ρυθμό

θα ξεφύγω

Δεν μπορώ κι ίσως να μην προλάβεις κι εσύ

να κλειδώσεις την πόρτα σου πριν σε τραβήξω ξανά

στην κρυφή, σκοτεινή μου πλευρά