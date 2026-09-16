Μου `χεις μιλήσει για μια αγάπη

που θα φτάσει ως τα αστέρια

Για μια αγάπη που θα ανοίγουμε τα χέρια

και θα φωτίζει ο ουρανός

Μου `χεις τάξει ένα ταξίδι σε ένα νέο Γαλαξία

που κάθε σκέψη μας θα είχε νέα αξία

Ένιωθα τόσο δυνατός

Ψέματα, τόσα ψέματα

Μα εγώ θα προσπαθώ,

θέλω να μπορώ να σ’ αγαπώ

Μα εγώ θα προσπαθώ,

θέλω να μπορώ να σ’ αγαπώ

Μου είχες δείξει ένα χρώμα

που δεν είχα συνετίσει

Είχα πιστέψει πως ξεγέλασες τη φύση

Ένιωθα τόσο τυχερός

Είχες αγγίξει μια βαθιά χορδή

που είχα πια ξεχάσει

Μια μουσική που κάποτε είχα ξεπεράσει

ένας ρυθμός ηλεκτρικός

Ψέματα, τόσα ψέματα

Μα εγώ θα προσπαθώ,

θέλω να μπορώ να σ’ αγαπώ

Μα εγώ θα προσπαθώ,

θέλω να μπορώ να σ’ αγαπώ

Μα εγώ θα προσπαθώ,

θέλω να μπορώ να σ’ αγαπώ

Μα εγώ θα προσπαθώ,

θέλω να μπορώ να σ’ αγαπώ