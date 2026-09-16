Άλμπουμ

An Tolmas

Μύρωνας Στρατής

Κυκλοφόρησε το 2017
Λίστα Τραγουδιών
    Αν Τολμάς
Άλλα Άλμπουμ του Καλλιτέχνη
Άνδρας και γυναίκα κάθονται αντικριστά σε καρέκλες σε λευκό δωμάτιο.
2020
Oso Zeis
Εξώφυλλο τραγουδιού με άνδρα καλλιτέχνη σε μωβ φόντο με τίτλο «Δεν Είναι Έτσι Η Αγάπη».
2019
Den Einai Etsi I Agapi
Κοντινό πορτρέτο άνδρα με μαύρο μπουφάν σε φόντο με τροπικά μοτίβα
2018
Nomos
Άνδρας με γυαλιά ηλίου σε κοντινό πλάνο με αναγραφόμενο κείμενο
2017
An Tolmas
Εξώφυλλο τραγουδιού με άνδρα που φοράει μαύρο δερμάτινο μπουφάν σε τροπικό φόντο
2017
Den Einai Arga (Mar G Rock Remix)
Εξώφυλλο single με άνδρα που φορά μαύρο δερμάτινο μπουφάν σε κίτρινο φόντο με τροπικά φύλλα
2017
Den Einai Arga (Nicolas Chatzis Remix)