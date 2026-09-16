Αν Τολμάς
Μύρωνας Στρατής
Από το Άλμπουμ An Tolmas που κυκλοφόρησε το 2017
Στίχοι
Αν ανοίξεις τη πόρτα
ίσως κάνεις ένα λάθος
ίσως έρθει το τέλος
του κόσμου απ’ το πάθος.
Ίσως ηφαίστεια σεισμοί
να μας διαλύσουν,
ίσως η θάλασσα μας καταπιεί
μόλις τα σώματα αρχίσουν.
Βλέπω πως με κοιτάς
άνοιξε μου αν τολμάς, σε θέλω.
Λογική μη ζητάς
άνοιξε μου αν τολμάς, σε θέλω.
Αν ανοίξεις τη πόρτα
ίσως κάνεις ένα λάθος,
ίσως λάβα εμφανιστεί
από της γης το βάθος.
Μετεωρίτες
θα φωτίσουν το σκοτάδι
έκρηξη πυρηνική
κρυμμένη σ’ ένα χάδι.
Βλέπω πως με κοιτάς
άνοιξε μου αν τολμάς, σε θέλω.
Λογική μη ζητάς
άνοιξε μου αν τολμάς, σε θέλω.
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