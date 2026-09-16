Αν ανοίξεις τη πόρτα

ίσως κάνεις ένα λάθος

ίσως έρθει το τέλος

του κόσμου απ’ το πάθος.

Ίσως ηφαίστεια σεισμοί

να μας διαλύσουν,

ίσως η θάλασσα μας καταπιεί

μόλις τα σώματα αρχίσουν.

Βλέπω πως με κοιτάς

άνοιξε μου αν τολμάς, σε θέλω.

Λογική μη ζητάς

άνοιξε μου αν τολμάς, σε θέλω.

Αν ανοίξεις τη πόρτα

ίσως κάνεις ένα λάθος,

ίσως λάβα εμφανιστεί

από της γης το βάθος.

Μετεωρίτες

θα φωτίσουν το σκοτάδι

έκρηξη πυρηνική

κρυμμένη σ’ ένα χάδι.

Βλέπω πως με κοιτάς

άνοιξε μου αν τολμάς, σε θέλω.

Λογική μη ζητάς

άνοιξε μου αν τολμάς, σε θέλω.