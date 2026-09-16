Μια βόλτα
Μύρωνας Στρατής
Από το Άλμπουμ Allos Kosmos που κυκλοφόρησε το 2011
Στίχοι
Παίξαμε στα ψέματα
χάσαμε αληθινά
λόγια που δεν πόνεσαν
μέσα μας μας χώρισαν
Να περνάς να `ρχεσαι
μια βόλτα και από `δω
να λέμε διάφορα
τυπικά για τον καιρό
που χάσαμε
Μέτραγες τις νύχτες μας
τέρματα στα δίχτυα μας
νίκαγες και νίκαγα
ζήσαμε την ήττα μας
Να περνάς να `ρχεσαι
μια βόλτα και από `δω
να λέμε διάφορα
τυπικά για τον καιρό
που χάσαμε
Να περνάς να `ρχεσαι
μια βόλτα και από `δω
να λέμε διάφορα
τυπικά για τον καιρό
που χάσαμε
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