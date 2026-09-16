Παίξαμε στα ψέματα

χάσαμε αληθινά

λόγια που δεν πόνεσαν

μέσα μας μας χώρισαν

Να περνάς να `ρχεσαι

μια βόλτα και από `δω

να λέμε διάφορα

τυπικά για τον καιρό

που χάσαμε

Μέτραγες τις νύχτες μας

τέρματα στα δίχτυα μας

νίκαγες και νίκαγα

ζήσαμε την ήττα μας

Να περνάς να `ρχεσαι

μια βόλτα και από `δω

να λέμε διάφορα

τυπικά για τον καιρό

που χάσαμε

Να περνάς να `ρχεσαι

μια βόλτα και από `δω

να λέμε διάφορα

τυπικά για τον καιρό

που χάσαμε