Μια βόλτα

Μύρωνας Στρατής

Από το Άλμπουμ Allos Kosmos που κυκλοφόρησε το 2011
Στίχοι

Παίξαμε στα ψέματα
χάσαμε αληθινά
λόγια που δεν πόνεσαν
μέσα μας μας χώρισαν

Να περνάς να `ρχεσαι
μια βόλτα και από `δω
να λέμε διάφορα
τυπικά για τον καιρό
που χάσαμε

Μέτραγες τις νύχτες μας
τέρματα στα δίχτυα μας
νίκαγες και νίκαγα
ζήσαμε την ήττα μας

Να περνάς να `ρχεσαι
μια βόλτα και από `δω
να λέμε διάφορα
τυπικά για τον καιρό
που χάσαμε

Να περνάς να `ρχεσαι
μια βόλτα και από `δω
να λέμε διάφορα
τυπικά για τον καιρό
που χάσαμε

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