Την αλήθεια
Μύρωνας Στρατής
Από το Άλμπουμ Allos Kosmos που κυκλοφόρησε το 2011
Στίχοι
Κράτησες τα μυστικά σου
μα δεν κράτησες εμένα
νοιάστηκες για την καρδιά σου
μα δεν νοιάστηκες για μένα
για μένα...
Την αλήθεια σου ζήτησα την αλήθεια
εκεί δίπλα σου που πέθαινα στα αλήθεια
την αλήθεια σου ζήτησα την αλήθεια
εκεί δίπλα σου που πέθαινα στα αλήθεια
Σ’ ένα άδειο πια δωμάτιο
οι αναμνήσεις με ξεχνάνε
τα τραγούδια που αγαπήσαμε
με άλλα λόγια μου μιλάνε
μου μιλάνε...
Την αλήθεια σου ζήτησα την αλήθεια
εκεί δίπλα σου που πέθαινα στα αλήθεια
την αλήθεια σου ζήτησα την αλήθεια
εκεί δίπλα σου που πέθαινα στα αλήθεια
στα αλήθεια...στα αλήθεια
Την αλήθεια σου ζήτησα την αλήθεια
εκεί δίπλα σου που πέθαινα στα αλήθεια
την αλήθεια σου ζήτησα την αλήθεια
εκεί δίπλα σου που πέθαινα στα αλήθεια
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