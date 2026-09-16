Κράτησες τα μυστικά σου

μα δεν κράτησες εμένα

νοιάστηκες για την καρδιά σου

μα δεν νοιάστηκες για μένα

για μένα...

Την αλήθεια σου ζήτησα την αλήθεια

εκεί δίπλα σου που πέθαινα στα αλήθεια

την αλήθεια σου ζήτησα την αλήθεια

εκεί δίπλα σου που πέθαινα στα αλήθεια

Σ’ ένα άδειο πια δωμάτιο

οι αναμνήσεις με ξεχνάνε

τα τραγούδια που αγαπήσαμε

με άλλα λόγια μου μιλάνε

μου μιλάνε...

Την αλήθεια σου ζήτησα την αλήθεια

εκεί δίπλα σου που πέθαινα στα αλήθεια

την αλήθεια σου ζήτησα την αλήθεια

εκεί δίπλα σου που πέθαινα στα αλήθεια

στα αλήθεια...στα αλήθεια

Την αλήθεια σου ζήτησα την αλήθεια

εκεί δίπλα σου που πέθαινα στα αλήθεια

την αλήθεια σου ζήτησα την αλήθεια

εκεί δίπλα σου που πέθαινα στα αλήθεια