Ξέχνα πια τα καλοκαίρια

ξέχνα τις βροχές

ήσουν όλες οι εποχές

και από τότε που `χεις φύγει

ούτε έχει φως ούτε βρέχει ο ουρανός

Όπως ξέρεις άνοιξε κι μπες

σα σφαίρα και βγες

εσύ ήσουν όλες μου οι ζωές

σα σφαίρα και βγες

εσύ ήσουν όλες μου οι ζωές

Μη μιλάς για μεσημέρια

ούτε για βραδιές

ήσουν όλες οι στιγμές

και έχουν μείνει χύμα οι ώρες

άδεια τα λεπτά

δυο μετέωρα φιλιά

Όπως ξέρεις άνοιξε κι μπες

σα σφαίρα και βγες

εσύ ήσουν όλες μου οι ζωές

σα σφαίρα και βγες

εσύ ήσουν όλες μου οι ζωές

Άνοιξε κι μπες

σα σφαίρα και βγες

εσύ ήσουν όλες μου οι ζωές

σα σφαίρα και βγες

εσύ ήσουν όλες μου οι ζωές