Τι να κάνω πες μου

μη μ’ αφήνεις βρες μου

ένα τρόπο να μη σε ξεχνώ

μέσα μου αν κοιτάξεις

δε θα με τρομάξεις

θέλω να σαι ότι αγαπώ

Σε θέλω εδώ

να λες την αλήθεια

γιατί κάποιες φορές νικάει η συνήθεια

και ξεχνώ να σου πω σ’ αγαπώ

Δε θέλω να ξεχνιέμαι

και αναρωτιέμαι

πως μπορείς και αντέχεις δίπλα μου

πρέπει να μ’ αλλάξεις

δεν μπορείς να φτιάξεις

όσα έχουν χαλάσει μέσα μου

Σε θέλω εδώ

να λες την αλήθεια

γιατί κάποιες φορές νικάει η συνήθεια

και ξεχνώ να σου πω σ’ αγαπώ

Σε θέλω εδώ

να λες την αλήθεια

γιατί κάποιες φορές νικάει η συνήθεια

και ξεχνώ να σου πω σ’ αγαπώ